Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче с «Торонто». Он повторил рекорд «Флориды» – 4 победы подряд в плей-офф
Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче серии с «Торонто».
«Флорида» обыграла «Лифс» (4:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).
Российский вратарь южан был признан третьей звездой матча. Победа стала для него 4-й в текущем розыгрыше плей-офф.
Бобровский повторил рекорд клуба по числу выигранных матчей подряд в розыгрыше Кубка Стэнли. Он был установлен Джоном Ванбисбруком (1996 год, 4).
Посмотрим, впереди много классных и непредсказуемых игр. Это НХЛ!