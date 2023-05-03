Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче с «Торонто». Он повторил рекорд «Флориды» – 4 победы подряд в плей-офф

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Джон Ванбисбрук рекорды Хоккей

Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче серии с «Торонто».

«Флорида» обыграла «Лифс» (4:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

Российский вратарь южан был признан третьей звездой матча. Победа стала для него 4-й в текущем розыгрыше плей-офф.

Бобровский повторил рекорд клуба по числу выигранных матчей подряд в розыгрыше Кубка Стэнли. Он был установлен Джоном Ванбисбруком (1996 год, 4). 

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17 комментариев

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Maasd4m
Бобр вспомнил, что он топ вратарь, и дело пошло. И главное, в такой важный для команды момент! Хотелось бы на Пантер в финале конфы посмотреть.
+51
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Sanan1908
Хочу , чтоб Боб выиграл кубок 🏆
+27
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Большое сердце Неймара
Боб красавчик, сколько сейвов сделал. вроде шайба должна была заходить в ворота,но Серёжа был с этим не согласен
+17
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Амфитрион
Только не останавливайся! Ну пускай звезды наконец сойдутся и хотя бы в одном плове Боб отыграет как в лучшие годы.
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Rialto 82
Красава!
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Сергей Галынский
Желаю Сергею превзойти достижение Ванбисбрука
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Зубы Дзюбы
Ну уж понятно что не с Найтами и Лайонами за серьёзными результатами идти
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oberkorn
Торонто черепашьими темпами прошла во второй раунд, но тут пантеры почувствовали кровь.
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Eltex Kirin
Супер Сэйв. Везёт сильнейшим.
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bes_na_tatami
Ответ Maasd4m
Бобр вспомнил, что он топ вратарь, и дело пошло. И главное, в такой важный для команды момент! Хотелось бы на Пантер в финале конфы посмотреть.
кубок возьмут
+2
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Костя Кот
бобр гений! не напрягался всю регулярку, чтоб феерить в плове
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jemz
Давай Сергей,мозги главное чтоб в плане психологии на месте были,а играть умеешь,вратарь одинь из лучших
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Кирилл Кудачкин
«А Сережа-молодец!»(с)
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Maasd4m
Ответ bes_na_tatami
кубок возьмут
Это была бы красивая история, но, откровенно говоря, не очень верится в такой расклад.
Посмотрим, впереди много классных и непредсказуемых игр. Это НХЛ!
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curdboy
Давай, Серёга, Тампы нет во втором раунде - тащи команду. Покажи всем этим критиканам, что нашим спортсовским, что зарубежным
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titon23
круто
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Рамазан Сарвардинов
повезло пантер это не тампа-бей
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