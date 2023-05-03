Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче с «Торонто». Он повторил рекорд «Флориды» – 4 победы подряд в плей-офф

Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 в 1-м матче серии с «Торонто».

« » обыграла «Лифс» (4:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

Российский вратарь южан был признан третьей звездой матча. Победа стала для него 4-й в текущем розыгрыше плей-офф.

повторил рекорд клуба по числу выигранных матчей подряд в розыгрыше Кубка Стэнли. Он был установлен (1996 год, 4).