Лэмпард проиграл 10 матчей подряд. 6 игр в «Челси», 4 – в «Эвертоне»

Фрэнк Лэмпард проиграл 10 матчей подряд как главный тренер.

« » уступил «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура АПЛ.

Это поражение стало шестым подряд для «синих» под руководством , сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».

Лэмпард как тренер не побеждает десять игр подряд с учетом всех турниров.

Серия началась по ходу этого сезона во время работы специалиста в « » – перед увольнением из клуба Фрэнк уступил в четырех играх кряду.

Лэмпард стал первым тренером с 2005 года, проигравшим десять матчей подряд в рамках одного сезона .

Такой же результат продемонстрировал тренер , возглавлявший тогда «Сандерленд».

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