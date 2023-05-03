Лэмпард проиграл 10 матчей подряд. 6 игр в «Челси», 4 – в «Эвертоне»
Фрэнк Лэмпард проиграл 10 матчей подряд как главный тренер.
«Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура АПЛ.
Это поражение стало шестым подряд для «синих» под руководством Фрэнка Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».
Лэмпард как тренер не побеждает десять игр подряд с учетом всех турниров.
Серия началась по ходу этого сезона во время работы специалиста в «Эвертоне» – перед увольнением из клуба Фрэнк уступил в четырех играх кряду.
Лэмпард стал первым тренером с 2005 года, проигравшим десять матчей подряд в рамках одного сезона АПЛ.
Такой же результат продемонстрировал тренер Мик Маккарти, возглавлявший тогда «Сандерленд».
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1-2-17 теперь в последних матчах у Лэмпарда.Не уверен, что он с таким рекордом и в тв студии кому-то нужен теперь.С такими тренерскими достижениями его слова будут звучать так же как и комментарии Мостового=Панова-Канчельскиса в России.Зачем Скаю за это деньги платить?
Смеялись над Невиллом не из-за результатов, а потому, что он слишком придирался к другим тренерам, пока сам не попробовал и считал себя тактическим гуру.
Вспомнил одну историю из мира ММА. Некий боец с псевдонимом Пластырь имеет рекорд 1-38 (да, 38 поражений). Его все бьют, потому что он в основном выходит на коротком уведомлении. И потом взяли за основу такую практику: боец травмировался - спасаем кард Пластырем, а он добавляет еще одно поражение к своему рекорду.
Невилл то не так плох был как тренер :D :D :D :D
Потрясающий пример того, как за один сезон разрушить систему, которую команда профессионалов строила и держала 20 лет. Жаль, что поздно назначили легенду, если б на 7-10 туров раньше, я бы дал уверенные 80% на вылет Челси.
Тупой деревянный ударник был на поле без техники и тонкости.
Так же и тренирует очевидно.
Суметь стать в разы хуже Поттера это уникально.
По ходу заговоры в раздевалки против физрука. Иначе не понять такие серии. Там чисто рандомом должна была уже ничейка хоть где проскочить, но он тупо все льет ахахаха. Вот вообще все.