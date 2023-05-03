Лэмпард проиграл 10 матчей подряд. 6 игр в «Челси», 4 – в «Эвертоне»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Мик Маккарти Футбол

Фрэнк Лэмпард проиграл 10 матчей подряд как главный тренер.

«Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура АПЛ.

Это поражение стало шестым подряд для «синих» под руководством Фрэнка Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».

Лэмпард как тренер не побеждает десять игр подряд с учетом всех турниров.

Серия началась по ходу этого сезона во время работы специалиста в «Эвертоне» – перед увольнением из клуба Фрэнк уступил в четырех играх кряду.

Лэмпард стал первым тренером с 2005 года, проигравшим десять матчей подряд в рамках одного сезона АПЛ.

Такой же результат продемонстрировал тренер Мик Маккарти, возглавлявший тогда «Сандерленд».

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53 комментария

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Гол в девятину
Худший тренер в истории АПЛ вообще без вопросов.Вряд ли теперь ему дадут работу хотя бы на уровне Чемпионшипа или МЛС.

1-2-17 теперь в последних матчах у Лэмпарда.Не уверен, что он с таким рекордом и в тв студии кому-то нужен теперь.С такими тренерскими достижениями его слова будут звучать так же как и комментарии Мостового=Панова-Канчельскиса в России.Зачем Скаю за это деньги платить?
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gninnur esrever*
Ответ Гол в девятину
Худший тренер в истории АПЛ вообще без вопросов.Вряд ли теперь ему дадут работу хотя бы на уровне Чемпионшипа или МЛС. 1-2-17 теперь в последних матчах у Лэмпарда.Не уверен, что он с таким рекордом и в тв студии кому-то нужен теперь.С такими тренерскими достижениями его слова будут звучать так же как и комментарии Мостового=Панова-Канчельскиса в России.Зачем Скаю за это деньги платить?
Невилл, вроде, работает пока
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Universal1000
Нечесе…я и не знал что стрик этого гения уже 10 равен. Все веселее.
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Leo
И вот этот "специалист" должен был наладить игру команды в конце сезона?
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Гол в девятину
Ответ gninnur esrever*
Невилл, вроде, работает пока
У Неввилла 10-7-11 в Валенсии, не так все и плохо, обычный ничем не выдающийся тренер, захотел бы - без проблем нашел новый клуб.

Смеялись над Невиллом не из-за результатов, а потому, что он слишком придирался к другим тренерам, пока сам не попробовал и считал себя тактическим гуру.
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Фут.Боль
"Как тренер" - хорошо, кстати, сказано.
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инок
Лэмпард не тренер, это он доказал уже всем.
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Trash Talking
А были ли вообще в мире тренеры имеющие подобную серию? Там такой отравительный баланс, что я диву даюсь, как с такой статистикой человек работает, и ему доверяют. Должно быть всё наоборот: функционеры должны бояться таких тренеров как огня, а сам тренер должен бояться выходить в свет, потому что это ну прям позор.

Вспомнил одну историю из мира ММА. Некий боец с псевдонимом Пластырь имеет рекорд 1-38 (да, 38 поражений). Его все бьют, потому что он в основном выходит на коротком уведомлении. И потом взяли за основу такую практику: боец травмировался - спасаем кард Пластырем, а он добавляет еще одно поражение к своему рекорду.
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Inside 88 LW
Рекордсмен ))
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Ничего Личного
Может Поттера обратно ? Желательно Гарри
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Evgeny Alexandrovich
Жалко раньше не назначили его, так бы синие могли на вылет замахнуться
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Konstantin Meerov
размочит с Ноттингемом
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ZamoRano
Легенда сити лемпард просто засланный казачок в чипси, разваливает конкурента!!!
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geoo9
тренерскую лицензию надо бы заморозить пока не научится современному футболу
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Манковский
ПХАХАХАХАХ, 170 IQ топарь Лэмпард не перестаёт удивлять.

Невилл то не так плох был как тренер :D :D :D :D
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Prokuror Prokurorov
В принципе, если главную миссию выполнит, будет существовать вероятность, что янки напару с британским правительством будут умолять Абрамовича забирать Челси обратно.
Потрясающий пример того, как за один сезон разрушить систему, которую команда профессионалов строила и держала 20 лет. Жаль, что поздно назначили легенду, если б на 7-10 туров раньше, я бы дал уверенные 80% на вылет Челси.
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Манковский
Лэмпард проиграл 10 матчей подряд. 6 игр в «Лондонском Эвертоне», 4 – в « Мерсисайдском Эвертоне»
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Газонокосильщик Хави
Прям безвыйграшная серия. Так держать лэмпс
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Universal1000
Ответ Burel
как игрок был дуболом без техники, так и тренер такой же
Истинно так.
Тупой деревянный ударник был на поле без техники и тонкости.
Так же и тренирует очевидно.
Суметь стать в разы хуже Поттера это уникально.
По ходу заговоры в раздевалки против физрука. Иначе не понять такие серии. Там чисто рандомом должна была уже ничейка хоть где проскочить, но он тупо все льет ахахаха. Вот вообще все.
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ZamoRano
Ответ Universal1000
Истинно так. Тупой деревянный ударник был на поле без техники и тонкости. Так же и тренирует очевидно. Суметь стать в разы хуже Поттера это уникально. По ходу заговоры в раздевалки против физрука. Иначе не понять такие серии. Там чисто рандомом должна была уже ничейка хоть где проскочить, но он тупо все льет ахахаха. Вот вообще все.
Барсетке с нулевого угла в 2006 зато неплохо с разворота воткнул))
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ZamoRano
Ответ DolJun
должен проставиться поттеру за рекорд
Не должен, а должун.
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Ебздрогыч
Гений. Чертов гений!
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