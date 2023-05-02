Месси не будут платить зарплату в течение двухнедельного отстранения

«ПСЖ» не будет выплачивать зарплату Лионелю Месси из-за дисквалификации игрока.

Французский клуб принял решение отстранить аргентинского футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию.

Нападающий отправился на Ближний Восток спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1.

Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш. Месси не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.

Отстранение также подразумевает то, что « » не будет платить Лионелю Месси зарплату в течение двух недель, об этом пишет L’Equipe.

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