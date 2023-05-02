Месси не будут платить зарплату в течение двухнедельного отстранения
«ПСЖ» не будет выплачивать зарплату Лионелю Месси из-за дисквалификации игрока.
Французский клуб принял решение отстранить аргентинского футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию.
Нападающий отправился на Ближний Восток спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1.
Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш. Месси не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.
Отстранение также подразумевает то, что «ПСЖ» не будет платить Лионелю Месси зарплату в течение двух недель, об этом пишет L’Equipe.
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@arevalo_martin
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будет забавно, если ПСЖ не сможет победить Труа и Аяччо
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Принять факт 18.12.2022 не смогли, вот и гадят.
Это ДВЕ недели , т.е. 2.8 млн евро....
Ничего страшного, Альба и Бускетс срежут свои ЗП примерно на такие суммы, но в ГОД, чтобы Месси вернулся))