Месси не будут платить зарплату в течение двухнедельного отстранения

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

«ПСЖ» не будет выплачивать зарплату Лионелю Месси из-за дисквалификации игрока.

Французский клуб принял решение отстранить аргентинского футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию.

Нападающий отправился на Ближний Восток спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1.

Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш. Месси не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.

Отстранение также подразумевает то, что «ПСЖ» не будет платить Лионелю Месси зарплату в течение двух недель, об этом пишет L’Equipe.

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92 комментария

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Tpy6kaMerlina
Не понял, а на что он будет жить эти недели
+100
-5
+95
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vwzx8mx5vh
Надеюсь псж сольет свое чемпионство. Сборище дуремаров которые не умеют ничем управлять
+47
-7
+40
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Murad A
скидываемся на проживание Месси 😂
+23
-6
+17
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Roman Roman
Ответ Tpy6kaMerlina
Не понял, а на что он будет жить эти недели
на чипсах...
+17
-3
+14
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Артём Горбенко
Ответ Евгений Лифшиц
Факт в том, что за 2 года с Месси репутация ПСЖ как серьезного клуба улетела в трубу. Надеюсь руководство сделает выводы и начнет формировать команду, исходя из футбольных характеристик игроков, а не медийных
для этого надо было отпускать Мбаппе в Реал, а не делать его играющим президентом
+14
0
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falkao2013
Не обеднеет) Саудиты за то,что он их пустыню посетил отсыпали месячную зарплату)
+11
-3
+8
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Станислав Л
Ответ Евгений Лифшиц
Факт в том, что за 2 года с Месси репутация ПСЖ как серьезного клуба улетела в трубу. Надеюсь руководство сделает выводы и начнет формировать команду, исходя из футбольных характеристик игроков, а не медийных
репутация, если улетела, то точно не от Месси - ты посмотри, кого набрали в состав
+11
-3
+8
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Headly
Да ему пэсэжо уже и не будет платить зарплату. Он уже не игрок псж. Болелы наплевали на него - он наплевал на них. Жду в некст сезоне чтобы мбаппе продемонстрировал свой уровень на который он претендует. А то не комильфо идти на одном уровне с «пешеходом» который по мнению болел пэсэжо тянет их на дно, в отличии от их реальной звезды который почему то хотел свалить🤣
+9
-1
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Oleg
Ответ .ru
и его футболки изъять из продажи на этот срок не забудьте...
Ага, щазззз.
Это самый продаваемый товар в мире.
+5
0
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Юрий Кечко
Фанаты Криша надеялись что минимум камнями побьют )))
+10
-6
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.ru
и его футболки изъять из продажи на этот срок не забудьте...
+4
0
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Назар Игорь
Это конец. Не для Месси, для ПСЖ.
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Философ Востока
Ответ rej1sta
Очень интересно получается, что вчера на сайте они разместили расписание и там не указана тренировка в понедельник https://ibb.co/3TkDX1j https://ibb.co/Sv4K6b5
Месси попросил у ПСЖ разрешения на поездку в Саудовскую Аравию, и ему сказали, что все в порядке. Однако, когда он был в полете, они внезапно изменили свои планы и объявили тренировку.
@arevalo_martin
[🎖️]
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Артём Горбенко
Месси решил отметить майские за свой счёт 😁
будет забавно, если ПСЖ не сможет победить Труа и Аяччо
+3
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Spaten
Я надеюсь, у Лео есть кубышка, продержаться до зарплаты!
+3
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Философ Востока
Ответ Евгений Лифшиц
Факт в том, что за 2 года с Месси репутация ПСЖ как серьезного клуба улетела в трубу. Надеюсь руководство сделает выводы и начнет формировать команду, исходя из футбольных характеристик игроков, а не медийных
ПСЖ был мыльной оперой по крайней мере с того момента, когда Неймар с Кавани за пенальти начали бодаться. Так что про репутацию ты перегнул, она последние 6 лет была такой.
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ falkao2013
Не обеднеет) Саудиты за то,что он их пустыню посетил отсыпали месячную зарплату)
Кстати, вполне может быть, что действительно заплатили больше, чем он потерял.
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Философ Востока
Нужно Лионелю через две недели ещё куда-нибудь слетать, чтобы даже тренировочную форму этого "клуба" не надевать
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Артём Горбенко
Ответ Los Galácticos
Вот неблагодарный катарцы ему помогли мечту осуществить и выграть ЧМ а он с ними так...
не забудь надеть шапочку из фольги, если действительно в это веришь
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Назар Игорь
Мбаппе может быть доволен. Слил Неймара и Месси, теперь никто не помешает править бал в ПСЖ. Будет строить под себя состав, назначать и сливать тренеров. А клуб деградировать.
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Goofts
Самый дорогой отпуск за свой счёт....
+2
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rej1sta
Очень интересно получается, что вчера на сайте они разместили расписание и там не указана тренировка в понедельник
https://ibb.co/3TkDX1j
https://ibb.co/Sv4K6b5
+3
-1
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Oleg
Ответ Мукунку хороший
Отшлёпали как сынка)
Скорее всего ведут себя как обиженки.
Принять факт 18.12.2022 не смогли, вот и гадят.
+2
0
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rej1sta
Ответ Философ Востока
Месси попросил у ПСЖ разрешения на поездку в Саудовскую Аравию, и ему сказали, что все в порядке. Однако, когда он был в полете, они внезапно изменили свои планы и объявили тренировку. @arevalo_martin [🎖️]
Тоже читал про это. Похоже специально сливают, ПСЖ как был гнилым клубом, так и остался.
+2
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Плакса Джон ушел налево
Две недели ему не будут платить ЗП ?
Это ДВЕ недели , т.е. 2.8 млн евро....
Ничего страшного, Альба и Бускетс срежут свои ЗП примерно на такие суммы, но в ГОД, чтобы Месси вернулся))
+8
-6
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