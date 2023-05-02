Губерниев об Олимпиаде-2024: «При всех титанических усилиях ОКР и Минспорта – мы никуда не поедем. Можно начинать расслабляться»

Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.

«Решение о нашей поездке на Олимпиаду будем принимать не мы, есть у меня такое ощущение.

Как мы примем решение о поездке, когда люди выставили такие условия? Это нас туда зовут через пень-колоду, а не мы туда как‑то собираемся. Командные виды спорта не едут вообще, какое решение от нас должно быть?

Я по‑прежнему хочу сказать, что при всех титанических усилиях ОКР и Минспорта мы никуда не поедем. Нас туда и не звали, скажу так. Не совсем наша прерогатива.

Как мы можем принять решения, когда не едет ЦСКА и Росгвардия? Это 95 процентов сборной.

Ну, поедет условная Клишина и теннисисты. Это даже не сборная, а отдельные спортсмены. Не поедем мы, повторюсь. Можно постепенно начинать расслабляться», – сказал Губерниев.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?