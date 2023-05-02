Губерниев об Олимпиаде-2024: «При всех титанических усилиях ОКР и Минспорта – мы никуда не поедем. Можно начинать расслабляться»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Губерниев Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.

«Решение о нашей поездке на Олимпиаду будем принимать не мы, есть у меня такое ощущение.

Как мы примем решение о поездке, когда люди выставили такие условия? Это нас туда зовут через пень-колоду, а не мы туда как‑то собираемся. Командные виды спорта не едут вообще, какое решение от нас должно быть?

Я по‑прежнему хочу сказать, что при всех титанических усилиях ОКР и Минспорта мы никуда не поедем. Нас туда и не звали, скажу так. Не совсем наша прерогатива.

Как мы можем принять решения, когда не едет ЦСКА и Росгвардия? Это 95 процентов сборной.

Ну, поедет условная Клишина и теннисисты. Это даже не сборная, а отдельные спортсмены. Не поедем мы, повторюсь. Можно постепенно начинать расслабляться», – сказал Губерниев.

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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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29 комментариев

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Антон Чугунов
Когда он прав, тогда он прав. Это было понятно уже год назад
+28
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Иван Иванов
Ответ clockworkorange
Всё может измениться очень быстро, загадывать нет никакого смысла. Провальное контрнаступление ВСУ, разгром, геополитическое поражение запада, аденома, операция... Ещё и со своим флагом и гимном можем поехать)
Вы серьезно думает что даже при таком раскладе РФ кто то куда то допустит?
Да и зачем нужны эти игры с недружественными странами и загнивпющим западом?
+11
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+8
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Viks
Можно начинать расслабляться» и начинать получать удовольствие...
+9
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stewiegriffin2
Ответ Бартоломью Робертс
Губерник, расслабь уже булки и получай удовольствие. Тут человечество у края пропасти стоит, а он жалеет что Парижа не увидит :о))
А не благодаря ли вам z-товарищи? Про пропасть ведь заговорили
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stewiegriffin2
Ответ maripous
Я тоже думаю, что мы не успеем завершить сво к лету 24. Поэтому-не поедем.
Успехи какие то есть? Цели, хотя бы некоторые выполненные? Просто интересно
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Алар
Однако кто-то в Кремле принимает более титанические усилия чем ОКР и Минспорт! Поэтому и не поедем(
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Пол Ганарара:
Скажем так, может попробуем проводить на одну СВО меньше?
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Viks
Ответ clockworkorange
Всё может измениться очень быстро, загадывать нет никакого смысла. Провальное контрнаступление ВСУ, разгром, геополитическое поражение запада, аденома, операция... Ещё и со своим флагом и гимном можем поехать)
Про "быстро" мечтали 24 февраля. Но забыли, что не 2014-й на дворе. Прос...ли 8 лет...
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eyeballerswow
после 2402 это было понятно.

да и хрен с этими спортиками
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Сим Сим
А вдруг несменяемый через неделю-другую "мудрую" СВО закончит? Или это из области фантастики?
Всё равно всё закончится МИРОМ на каких-то условиях.
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Аркаимец
Ответ Бартоломью Робертс
Губерник, расслабь уже булки и получай удовольствие. Тут человечество у края пропасти стоит, а он жалеет что Парижа не увидит :о))
А ты со "старшиной" дружить чутка меньше не пробовал?

Кто стоит у края пропасти понятно, кто уже туда нырнул тоже. И это максимум две страны и не более чем 200 млн. душ, из 8 млрд.
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Максимачев Олег
Ответ Viks
Можно начинать расслабляться» и начинать получать удовольствие...
Большое! 🤣
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Евгений Румкин
Ответ clockworkorange
Всё может измениться очень быстро, загадывать нет никакого смысла. Провальное контрнаступление ВСУ, разгром, геополитическое поражение запада, аденома, операция... Ещё и со своим флагом и гимном можем поехать)
Дай Бог чтобы так и было!!!
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
На каждое "титаническое" усилие ОКР и минспорта найдется более "титаническое" усилие в кремле
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Джордж
Ну и хорошо,что не едем.Пауза ,не всегда идет во вред.Пусть немного устанут от своей русофобии
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Сергей Жарковский
В одном с Губерниевым согласен: решение ехать или нет будет не ОН!
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maripous
Я тоже думаю, что мы не успеем завершить сво к лету 24. Поэтому-не поедем.
+3
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clockworkorange
Главный паникер и пораженец всея Руси не изменяет себе и сегодня.
+6
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