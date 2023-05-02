Губерниев об Олимпиаде-2024: «При всех титанических усилиях ОКР и Минспорта – мы никуда не поедем. Можно начинать расслабляться»
Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.
«Решение о нашей поездке на Олимпиаду будем принимать не мы, есть у меня такое ощущение.
Как мы примем решение о поездке, когда люди выставили такие условия? Это нас туда зовут через пень-колоду, а не мы туда как‑то собираемся. Командные виды спорта не едут вообще, какое решение от нас должно быть?
Я по‑прежнему хочу сказать, что при всех титанических усилиях ОКР и Минспорта мы никуда не поедем. Нас туда и не звали, скажу так. Не совсем наша прерогатива.
Как мы можем принять решения, когда не едет ЦСКА и Росгвардия? Это 95 процентов сборной.
Ну, поедет условная Клишина и теннисисты. Это даже не сборная, а отдельные спортсмены. Не поедем мы, повторюсь. Можно постепенно начинать расслабляться», – сказал Губерниев.
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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Да и зачем нужны эти игры с недружественными странами и загнивпющим западом?
да и хрен с этими спортиками
Всё равно всё закончится МИРОМ на каких-то условиях.
Кто стоит у края пропасти понятно, кто уже туда нырнул тоже. И это максимум две страны и не более чем 200 млн. душ, из 8 млрд.