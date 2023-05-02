Полиция установила личность одного из мужчин, причастных к избиению защитника ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы в понедельник, сообщает Telegram-канала Baza. Им оказался уроженец Азербайджана Князь А.

Согласно сообщению «Перехвата», полное имя нападавшего – Князь Амирасланов. В первые минуты после публикации новости об избиении Шведа, этот человек заходил в новость и лайкал комментарии, после чего удалил аватарку. Благодаря читателям Telegram-канал получил скриншот аватарки и отправил в клуб.

По информации из открытых источников, в 2022 году Князь участвовал в Московских студенческих спортивных играх в дисциплине пулевая стрельба из малокалиберного оружия.

Как сообщает «База», причиной нападения стало поражение ЦСКА от «Локомотива-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (100:103 ОТ, 3-4).

В одном ресторане с Шведом оказались люди, которые проиграли деньги на ставках. На выходе из заведения они начали предъявлять игроку за поражение и оскорблять. По словам свидетелей, их было около восьми человек. В результате ссоры началась драка, Шведу нанесли удар, он упал, после чего нападавшие разбежались. Двое из них остались и снимали лежащего Шведа на телефон, после чего тоже убежали.

По информации «Базы», один из нападавших позже звонил Шведу и пытался «порешать ситуацию».

В результате нападения Швед получил серьезную черепно-мозговую травму. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболисту.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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