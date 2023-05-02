Установлена личность одного из нападавших на Алексея Шведа. Причиной стал проигрыш денег на ставках

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Полиция установила личность одного из мужчин, причастных к избиению защитника ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы в понедельник, сообщает Telegram-канала Baza. Им оказался уроженец Азербайджана Князь А.

Согласно сообщению «Перехвата», полное имя нападавшего – Князь Амирасланов. В первые минуты после публикации новости об избиении Шведа, этот человек заходил в новость и лайкал комментарии, после чего удалил аватарку. Благодаря читателям Telegram-канал получил скриншот аватарки и отправил в клуб. 

По информации из открытых источников, в 2022 году Князь участвовал в Московских студенческих спортивных играх в дисциплине пулевая стрельба из малокалиберного оружия.

Как сообщает «База», причиной нападения стало поражение ЦСКА от «Локомотива-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (100:103 ОТ, 3-4).

В одном ресторане с Шведом оказались люди, которые проиграли деньги на ставках. На выходе из заведения они начали предъявлять игроку за поражение и оскорблять. По словам свидетелей, их было около восьми человек. В результате ссоры началась драка, Шведу нанесли удар, он упал, после чего нападавшие разбежались. Двое из них остались и снимали лежащего Шведа на телефон, после чего тоже убежали.

По информации «Базы», один из нападавших позже звонил Шведу и пытался «порешать ситуацию».

В результате нападения Швед получил серьезную черепно-мозговую травму. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболисту.

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91 комментарий

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Gena Verdel
А можно этого князя обратно в грязь?
+118
-2
+116
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Назар Игорь
Уверен что эти подонки уже в Баку.
Эти подонки могут спокойно сидеть в том ресторане прямо сейчас. Чувство полной безнаказанности развито до нереальных масштабов.
+78
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Назар Игорь
Ответ Николай Михайлов
Насколько знаю, в Азербайджане нет гор). Обычный путинский тожероссиянин, приехавший по программе замещения коренного населения. Классика, в общем.
"Около половины территории Азербайджана занята горами".
Загляни в википедию.
+54
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Марсель Объелся
Князь Амирасланов? Это случайно не Азербайджанский арбитр по женскому футзалу?

https://www.sports.ru/tags/161009119/
+44
-1
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Onion
Не может быть! Ставки делают исключительно честные добропорядочные граждане, по чуть-чуть и чисто из желания хорошо провести время! Да, спорц?)))
+49
-9
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Kuryanin
Князь А. и Князь Б. сидели на трубе.
+25
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Docentr9
Позвонили шведу и попытались "порешать" ситуацию. Всем известно, что номер Шведа у каждого в записной книжке)
+25
0
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arspurs9
Ответ Николай Михайлов
Насколько знаю, в Азербайджане нет гор). Обычный путинский тожероссиянин, приехавший по программе замещения коренного населения. Классика, в общем.
"В Азербайджане нет гор"
Ахахахахха

"Насколько я знаю" - на очень мало)
+24
-2
+22
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analyst and therapist
Ответ Onion
Не может быть! Ставки делают исключительно честные добропорядочные граждане, по чуть-чуть и чисто из желания хорошо провести время! Да, спорц?)))
Есть адекватные люди, есть неадекватные. Кто-то ставит ради развлечения, кто-то "пытается заработать"
+26
-6
+20
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Алексей Суглоб
Ответ Николай Михайлов
Насколько знаю, в Азербайджане нет гор). Обычный путинский тожероссиянин, приехавший по программе замещения коренного населения. Классика, в общем.
5 вершин Азербайджана имеют высоту выше 4 000 метров
+14
0
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Wkpro
Кто будет следующим подозреваемым? Император?
+13
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Дмитрий Петров
Азеры совсем в России обнаглели. В Ижевске насилуют девочек, в Москве избивают баскетболиста. Настолько уже все куплено и проплачено, что их менты крышуют.
+15
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+12
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Когда дело касается кого-то из власти/сторонников режима, то всех быстро находят.
Тем временем убийству Немцова в центре Москвы скоро почти 10 лет, Политковской без малого 20.
Но это не те, неудобные
+15
-4
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Alamarrr
Больше рекламы контор ставок.
+13
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+8
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Sashafut
Здоровья Алексею!
+9
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Назар Игорь
Уверен что эти подонки уже в Баку.
+7
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Onion
Ответ analyst and therapist
Есть адекватные люди, есть неадекватные. Кто-то ставит ради развлечения, кто-то "пытается заработать"
Все верно. Кто-то развлекается, кто-то серьезно. С наркотой точно так же.
+15
-8
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Сергей Жарковский
Ответ Gena Verdel
А можно этого князя обратно в грязь?
Можно и нужно!👏
+8
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Дмитрий9779
Ответ Николай Михайлов
Насколько знаю, в Азербайджане нет гор). Обычный путинский тожероссиянин, приехавший по программе замещения коренного населения. Классика, в общем.
65% территории Азербайджана-горы.
+6
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Любитель побеждать
Смелые азеры, 8 на 1. В обратном сочетании обычно скрываются сразу в горах.
+7
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Arty Novikoff
В принципе, животное должно получить несколько лет тюрьмы. Надеюсь, так и будет.
+6
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lock0000
Ответ Roman Bolshevik
Тем более с учётом того, что это уже с большой вероятностью делали представители диаспор (этнических ОПГ), которые проросли корнями во все структуры власти. А если это азеры, то там вообще всё шито-крыто
Все гораздо проще, никакие диаспоры для этого не нужны.
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Arty K.
За решётку князей, а потом - на зону и в музей!
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PsichoEscape
Девяностыми даже и не пахнет, а ВОНЯЕТ
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ДМ-1чемпион
Ответ Любитель побеждать
Смелые азеры, 8 на 1. В обратном сочетании обычно скрываются сразу в горах.
В обратном порядке они плачут все в соплях и просят прощения!
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