«Барселоне» нужно набрать 2 очка в 5 матчах для чемпионства в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселоне» нужно набрать два очка для победы в чемпионате Испании.

Об этом стало известно после того, как «Реал Сосьедад» обыграл «Реал Мадрид» (2:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла в 33 матчах. Мадридцы имеют на своем счету 68 очков в 33 играх.

Командам еще предстоит провести по пять матчей в чемпионате.

83 очка – это максимальное количество баллов, которое сможет набрать «Реал» в случае пяти побед в следующих матчах.

Таким образом, команде тренера Хави нужно набрать два очка для выигрыша чемпионского титула. В случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».

Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» проведет на выезде против «Эспаньола».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Всех адекватных фанов Барселоны с Чемпионством! Заслужили, мало пропустили и были стабильны в Ла Лиге! А нам удачи в Кубке и ЛЧ !
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Выиграть чемпионат у злобного соседа на его поле,да ещё и отправить их в Сегунду. Хави должен настроить команду на нужный лад.
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Да, что-то мы под конец сезона в Лиге совсем расклеились. Поздравляю Барсу, поздравляю её вменяемых фанатов - с вами всегда интересно поговорить и поспорить. Посоревнуемся в следующем сезоне :) А сейчас - кубки.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Итачи Учиха
Реал буквально дарит это чемпионство Барсе, которая после ЧМ на 1 нормальную игру 3 бездарные выдает. Чемпионство есть чемпионство, но очень много звёзд сошлось, включая шикарный перфоманс парочки Араухо & Тер Штеген
Дарит при -14 отставании и потенциальных 97 очках у Барсы за чемпионат набранных? Нуну )
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Итачи Учиха
Реал буквально дарит это чемпионство Барсе, которая после ЧМ на 1 нормальную игру 3 бездарные выдает. Чемпионство есть чемпионство, но очень много звёзд сошлось, включая шикарный перфоманс парочки Араухо & Тер Штеген
Я тебя удивлю, но после чм Барселона вроде больше всех набрала очков в чемпионате, вторая команда Атлетико
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Пике вынесет кубок на поле Эспаньола + отравит их в сегунду)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Бензема, Винисиус, Модрич вне состава и такой результат. Представьте что будет когда у ветеранов Крооса, Модрича и Бензема закончатся контракты, остался 1 сезон.
Реал продержался чуть дольше и был чуть успешнее золотого поколения Барсы, но грядет серьезная перестройка, никуда от этого не деться.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ GuruFutbola
Пике вынесет кубок на поле Эспаньола + отравит их в сегунду)
Формально он еще часть команды и даже может сыграть за Барсу) Но чемпионство в Ла Лиге точно запишут на его счет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Очередной титул в карман Хави, а братишкам из Мадрида пожелаю плотной борьба за чемпионство в следующем сезоне
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Реал буквально дарит это чемпионство Барсе, которая после ЧМ на 1 нормальную игру 3 бездарные выдает.

Чемпионство есть чемпионство, но очень много звёзд сошлось, включая шикарный перфоманс парочки Араухо & Тер Штеген
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Реал наказывают
Взять чемпионство на поле Эспаньола, ещё поспособствовать скорейшей отправки этого не до клуба в Сегунду.
Боже, какой же кайф будет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AXEL7
Ответ Granero-24
Всех адекватных фанов Барселоны с Чемпионством! Заслужили, мало пропустили и были стабильны в Ла Лиге! А нам удачи в Кубке и ЛЧ !
Удачи против арабского мешка в ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D3SP7C1TO
Вполне реально, думаю, осилят 🤠
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Ответ Итачи Учиха
Реал буквально дарит это чемпионство Барсе, которая после ЧМ на 1 нормальную игру 3 бездарные выдает. Чемпионство есть чемпионство, но очень много звёзд сошлось, включая шикарный перфоманс парочки Араухо & Тер Штеген
Ну так Реал ещё больше бездарных игр выдает, так что места распределены вполне справедливо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
для полноты картины следовало бы упомянуть АТМ (хотя даже их победа на расклад не повлияет, все равно надо будет брать 2 очка)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
В следующем матче Барселона просто должна оформить чемпионство, удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Князефф
Барсу с чемпионством!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
Ответ pelod
для полноты картины следовало бы упомянуть АТМ (хотя даже их победа на расклад не повлияет, все равно надо будет брать 2 очка)
Почему 2 очка? Атлетико может набрать 84, а у Барсы сейчас 82. Так что формально Барсе нужно 3 очка набирать для чемпионства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Приятно слышать адекватных Мадридистов, которые естественно не желали Барсе чемпионство, но по честному поздравляют с титулом. Вот и я говорю уважаемые оппоненты, я конечно не желаю Вам выиграть Лигу Чемпионов и Кубок Испании, но если Реал сё-же выиграет, поздравлю по честному
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pamir88
Будет отлично оформить чемпиионство на стадио у мадридских подстилок )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Поздравляю Хави с первым трофеем в Барсе, это было очень непросто, но он справился! В следующем сезоне надеюсь удастся пошуметь в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Заслуженное чемпионство Барсы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Проиграет все пять :D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
да реал все матчи проиграет!!)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Премьер Кз
этотнапающие виноваты , что Милитао в каждом матче привозит??? или то что Дыркуа в ближний постоянно пропускает ???
Ну если они не забивают, то тоже виноваты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий