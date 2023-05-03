«Барселоне» нужно набрать 2 очка в 5 матчах для чемпионства в Ла Лиге
«Барселоне» нужно набрать два очка для победы в чемпионате Испании.
Об этом стало известно после того, как «Реал Сосьедад» обыграл «Реал Мадрид» (2:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла в 33 матчах. Мадридцы имеют на своем счету 68 очков в 33 играх.
Командам еще предстоит провести по пять матчей в чемпионате.
83 очка – это максимальное количество баллов, которое сможет набрать «Реал» в случае пяти побед в следующих матчах.
Таким образом, команде тренера Хави нужно набрать два очка для выигрыша чемпионского титула. В случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».
Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» проведет на выезде против «Эспаньола».
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