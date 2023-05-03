«Барселоне» нужно набрать 2 очка в 5 матчах для чемпионства в Ла Лиге

«Барселоне» нужно набрать два очка для победы в чемпионате Испании.

Об этом стало известно после того, как «Реал Сосьедад» обыграл « » (2:0) в матче 33-го тура .

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла в 33 матчах. Мадридцы имеют на своем счету 68 очков в 33 играх.

Командам еще предстоит провести по пять матчей в чемпионате.

83 очка – это максимальное количество баллов, которое сможет набрать «Реал» в случае пяти побед в следующих матчах.

Таким образом, команде тренера нужно набрать два очка для выигрыша чемпионского титула. В случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».

Следующий матч в Ла Лиге « » проведет на выезде против «Эспаньола».

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