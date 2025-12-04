  • Спортс
  Витинья: «ПСЖ» не нравится быть вторым в Лиге 1. На старт сезона повлиял короткий перерыв, усталость, травмы. Но мы хорошо начали, учитывая наши позиции»
Витинья: «ПСЖ» не нравится быть вторым в Лиге 1. На старт сезона повлиял короткий перерыв, усталость, травмы. Но мы хорошо начали, учитывая наши позиции»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья оценил нынешний сезон команды.

Парижане набрали 30 очков в Лиге 1 и идут на 2-м месте, уступая «Лансу» (31). В Лиге чемпионов французский клуб с 12 очками идет 2-м в общей таблице общего этапа турнира.

«Мы хорошо начали сезон. Конечно, мы вторые в лиге, и нам это не нравится. Мы, как всегда, хотим быть первыми, но на старт сезона повлияло несколько факторов: отголоски прошлого сезона, короткий перерыв, усталость, количество травм и тот факт, что мы ни разу не играли в оптимальном составе.

На старт сезона влияет многое, поэтому, учитывая все это, а также наши позиции в Лиге чемпионов и чемпионате, я думаю, что это хороший старт. Конечно, нам не нравится быть вторыми, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуться на первое место», – заявил Витинья.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
