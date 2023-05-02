Сибайя о ситуации на Украине: «У России был повод, причины, она делает все, чтобы защитить россиян»

Теги Рубин Макбет Сибайя премьер-лига Россия Первая лига Политика Футбол

Экс-хавбек «Рубина» Макбет Сибайя высказался о конфликте на Украине.

– Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России?

– Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг.

– Из-за этого российские клубы не могут выступать в еврокубках. Что думаете по этому поводу?

– Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается.

А у России был повод, были причины. Россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было, – сказал Сибайя.

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171 комментарий

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Za pravdurets
Чтобы защитить россиян, пойдём-ка в чужую страну истреблять её население и захватывать территории.
И 80% россиян такие: "Вроде, всё логично".
+207
-75
+132
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Максим Белолипцев
Россияне чувствуют себя как никогда защищёнными, да
+127
-27
+100
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Silent Mode
Ответ Artem Piatkov
Дурак тот, кто считает, что Россия "просто так вторглась на Украину" - к сожалению таких много Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
Дурак тот, кто ищет в этом мораль и защиту россиян
+120
-50
+70
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KMR
Адольф в свое время так немцев защищал. А то вдруг нападут. И как усатый еще показывал откуда)
+108
-39
+69
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Denis Spiridenock
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
а потом просыпаешься, а оказывается что ты и есть тот самый сосед
+50
-9
+41
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Artem Piatkov
Дурак тот, кто считает, что Россия "просто так вторглась на Украину" - к сожалению таких много

Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию
Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
+131
-94
+37
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Marcus-light
Ответ Artem Piatkov
Дурак тот, кто считает, что Россия "просто так вторглась на Украину" - к сожалению таких много Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
А кто считает, что просто так? Германия ведь в Польшу тоже не просто так вторглась
+51
-15
+36
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Silent Mode
Защита россиян на Украине это конечно гениально
+66
-35
+31
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Александр Тихонов
Что нужно было делать, чтобы помочь соотечественникам, живущим в других странах, если их (теоретически) кто-то обижает, притесняет и т.д? Наверное предложить им переселиться в Россию, разработать программы по помощи, интеграции, трудоустройству. Такие программы есть в Израиле для тех, у кого есть еврейские корни, в Германии для тех, у кого немецкие и т.д. И желающих перебраться в Россию было бы немало. Места в России достаточно, всем хватит. И не пришлось бы губить жизни многих тысяч людей с обеих сторон, ввергать страну в изоляцию, ссориться со всем миром и т.д. Но увы, выбран вариант "маленькой победоносной войны", превратившейся в безумную кровавую мясорубку...
+39
-9
+30
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tampa-bay
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
С 2014 года Украина России ничего не сделала скрепной, а отстаивала целостность государства от ватных сепаратистов
+39
-13
+26
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Artem Piatkov
Дурак тот, кто считает, что Россия "просто так вторглась на Украину" - к сожалению таких много Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
А кто говорит, что просто так? Маленькая победоносная война - приём старый и испробованный. Только вот пошло всё не по плану, и страна оказалась оторванной от цивилизованного мира лет так на 20.
+33
-10
+23
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Alexandr Tarakanoff
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
🤦‍♂️
+33
-11
+22
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Za pravdurets
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
Нет, надо идти убивать соседа и собаку, а квартиру его на себя переписывать. Такой ответ тебя устроит?)
+27
-9
+18
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DiffusedLight
Ответ Natsunoss
Его Джордж звали
Джордж Гитлер?
+16
-4
+12
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tyabs
очередного забытого всеми эксперта откопали))
+22
-10
+12
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Петроград
"Россия делает все, чтобы защитить россиян."

Невероятно успешно это получается. Просто феерические достижения на этом попроще.
+19
-8
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Za pravdurets
Ответ Artem Piatkov
Дурак тот, кто считает, что Россия "просто так вторглась на Украину" - к сожалению таких много Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
Ребят, вы это видели? 50 плюсов за 4 минуты только что этому прилетело.
+11
-2
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АРХАТ
Защищают себя, отжимая чужие территории.
+18
-11
+7
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Spriggan
Ответ Za pravdurets
Ребят, вы это видели? 50 плюсов за 4 минуты только что этому прилетело.
Да, 5 минут назад в минусе был. Трудятся пригожинские.
+7
0
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BolxoB
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
А если сосед придумал, что проводить тупые аналогии, сравнивая бытовые ситуации с военными конфликтами, это нормально, что с ним сделаем?
+11
-4
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Greenalem
Ответ Максим Белолипцев
Россияне чувствуют себя как никогда защищёнными, да
Самое интересное, что как отметил Кац сегодня в ролике в Ютубе, в итоге от войны больше всего страдает Путинский электорат. Именно их безропотно мобилизуют, и именно они имеют большую вероятность попрощаться жизнью. Обычный глубинный русский, которых вроде бы тут защищают. В то же время, столичные живут относительно спокойно, чтобы их не провоцировать на протесты, а "либералы" получают штрафы, и в редких случаях сроки, что уж точно лучше чем оказаться на фронте, где тебя могут покалечить и свои, и чужие, или просто может прилететь снаряд с воздуха.
+9
-2
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Павел Мельников
Ответ ro44an.siz
Если сосед-алкаш завел себе бешеного питбуля и гуляет с ним на детской площадке без намордника, где гуляют твои дети, да еще водит друзей алкашей к себе, ты конечно промолчишь, ведь это его квартира, а собака добрая.
Сосед-aлкoгoлик, изрядно захмелевши, начинает натравливать свою старенькую, дряхлую немецкую овчарку на соседскую таксу. Слегка трезвеет и замечает, что там оказался бультерер.
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Aleksey Yashin
"Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг"

В то же время ЮАР попросила ВВП не приезжать на саммит БРИКС из-за постановления из одного голландского города
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WhatZ
"Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было"

Интересный персонаж. Прям историк и политолог.
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encaro_one
Ответ Marcus-light
А кто считает, что просто так? Германия ведь в Польшу тоже не просто так вторглась
И в Польше (страна с германофобией и притеснением немецкого населения) и в Чехословакии (искусственное государство) Германия возвращала свои исторические области ... Более того, Адольф старался избежать вооруженного конфликта, предлагая всегда мирный путь решения проблем (с) пропаганда 1938-1939 годов
+10
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