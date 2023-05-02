Сибайя о ситуации на Украине: «У России был повод, причины, она делает все, чтобы защитить россиян»
Экс-хавбек «Рубина» Макбет Сибайя высказался о конфликте на Украине.
– Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России?
– Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг.
– Из-за этого российские клубы не могут выступать в еврокубках. Что думаете по этому поводу?
– Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается.
А у России был повод, были причины. Россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было, – сказал Сибайя.
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И 80% россиян такие: "Вроде, всё логично".
Но эта ситуация кстати является показателем, что было бы, если бы Сталин в 1941 начал бы свою спецоперацию
Тоже выставили бы агрессором, а немецкого диктатора - спасителем всея Европы
Невероятно успешно это получается. Просто феерические достижения на этом попроще.
В то же время ЮАР попросила ВВП не приезжать на саммит БРИКС из-за постановления из одного голландского города
Интересный персонаж. Прям историк и политолог.