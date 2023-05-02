Владислав Третьяк высказался об отъезде россиян в НХЛ.

Ранее стало известно, что Максим Грошев, Никита Чибриков, Иван Мирошниченко и Даниил Мисюль решили продолжить карьеру в Северной Америке.

Кроме того, некоторые агенты делали заявления, что увезут своих клиентов за океан, если они не получат достойный контракт в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нужно разбираться в каждом моменте. Но Россия – открытая страна, и мы не можем насильно держать игроков. Мы стараемся создать все условия – у нас есть хорошо организованные чемпионаты КХЛ, , , много товарищеских матчей. Мы делаем все для того, чтобы наши хоккеисты оставались в России.

Вот теперь мы понизили лимит на легионеров, разрешив только трех иностранцев на клуб. Это тоже перспектива для молодых игроков, чтобы они закрепились в основе.

Мы все стараемся сделать. Но если человек решил уехать в Северную Америку, мы же не можем его просто приковать наручниками и никуда не пустить. Мы делаем все для ребят, создавая им все условия.

Ну, а то, как ведут себя агенты, – это у них спросите. Совершенно разные агенты бывают. У них своя работа, а у хоккеистов – своя», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.