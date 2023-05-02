Владислав Третьяк: «Россия – открытая страна. Если игрок решил уехать в Америку, мы не можем его приковать наручниками и никуда не пустить»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ КХЛ МХЛ ВХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался об отъезде россиян в НХЛ.

Ранее стало известно, что Максим Грошев, Никита Чибриков, Иван Мирошниченко и Даниил Мисюль решили продолжить карьеру в Северной Америке.

Кроме того, некоторые агенты делали заявления, что увезут своих клиентов за океан, если они не получат достойный контракт в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нужно разбираться в каждом моменте. Но Россия – открытая страна, и мы не можем насильно держать игроков. Мы стараемся создать все условия – у нас есть хорошо организованные чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ, много товарищеских матчей. Мы делаем все для того, чтобы наши хоккеисты оставались в России.

Вот теперь мы понизили лимит на легионеров, разрешив только трех иностранцев на клуб. Это тоже перспектива для молодых игроков, чтобы они закрепились в основе.

Мы все стараемся сделать. Но если человек решил уехать в Северную Америку, мы же не можем его просто приковать наручниками и никуда не пустить. Мы делаем все для ребят, создавая им все условия.

Ну, а то, как ведут себя агенты, – это у них спросите. Совершенно разные агенты бывают. У них своя работа, а у хоккеистов – своя», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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18 комментариев

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Doronya
Иван Федотов: «ну да, ну да, пошёл я нафиг»
+29
-2
+27
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ne ravnodushen
Где-то в Северодвинске улыбнулся один из вратарей...
+14
-1
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Ебздрогыч
Как же легко из великого хоккеиста, легенды спорта превратиться в отвратительного чиновника, за фразы которого не просто неловко, а стыдно
+9
-3
+6
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Назар Игорь
Имею возможность купит козу
Но не имею желания
Имею желание уехать в Америку
Но не имею возможности
Так выпьем же...
+2
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Melnikov1968
Вы бы и рады приковать, да не получается.
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barsik94
Федотов такой - "Ну да, ну да..."
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ОттоДракула
Этим поехавшим старпёрам дай волю они и наручниками приковывать начнут.
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Jeff Lebowski
Открытая и дружелюбная. А тому, кто не хочет с нами дружить, наваляем. Ну, или сами огребём... как пойдёт.
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svft
Ответ marshal .masha
Какие условия, если вы не можете даже решить вопрос с прохождением службы для хоккеистов
надо проходить - вот и решение
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marshal .masha
Какие условия, если вы не можете даже решить вопрос с прохождением службы для хоккеистов
0
0
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barsik94
Ответ Doronya
Иван Федотов: «ну да, ну да, пошёл я нафиг»
Одновременно 😅
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Jeff Lebowski
Ответ Doronya
Иван Федотов: «ну да, ну да, пошёл я нафиг»
Думаю, Иван доволен, что окопы не роет на Юго-Западном Фронте.
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
Как же легко из великого хоккеиста, легенды спорта превратиться в отвратительного чиновника, за фразы которого не просто неловко, а стыдно
Да видно еще и годы берут свое, он реально верит в то, что говорит, а, точнее, не хочет сомневаться в своих словах😏
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marshal .masha
Ответ svft
надо проходить - вот и решение
Во многих видах спорта есть возможность проходить службу в спортивных ротах в виде сборов. Все понимают, что профессиональный спортсмен не может вычеркнуть год, они также могли бы отслужить во время отпусков.
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svft
Ответ marshal .masha
Во многих видах спорта есть возможность проходить службу в спортивных ротах в виде сборов. Все понимают, что профессиональный спортсмен не может вычеркнуть год, они также могли бы отслужить во время отпусков.
так ради бога. но нужно, чтобы это законодательно было сделано для всех, чтобы не искал каждый свои кривые пути, и никто не смог бы использовать это как в плюс, так и в минус
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