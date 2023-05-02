«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги, одержав 11 побед со счетом 1:0

Теги Барселона Валенсия Севилья Атлетико Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» стала 4-й командой в истории Ла Лиги с 11 победами с минимальным счетом.

Команда Хави сегодня одолела «Осасуну» (1:0) в 33-м туре.

Каталонцы сыграли 1:0 в 11-й раз в этом чемпионате. Первой подобного добилась «Валенсия»-1988/89, а «Атлетико»-2017/18 и «Севилья»-2020/21 сумели повторить это достижение.

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22 комментария

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barsafun
Прекрасный вечер. Барса таки взяла 3 очка, а челси взял 3 раза за щёку уже в первом тайме. Должун, ты как там? Плак💩😭
+38
-2
+36
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Реал наказывают
Ответ barsafun
Прекрасный вечер. Барса таки взяла 3 очка, а челси взял 3 раза за щёку уже в первом тайме. Должун, ты как там? Плак💩😭
Да не только должун.
Там и Кан, и Xabi Alonso78.
Короче, вся 🏳️‍🌈пати на Спортсе)
+23
-1
+22
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Кирилл
Спасибо Альбе, что принёс эти 3 очка сегодня.
Вышел когда надо, начал обострять и забил все таки свой гол.
+20
-1
+19
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Леван Мкртчян
Ответ Tpy6kaMerlina
Зрелищный атакующий стиль нынче у Барсы
у Барселоны лучший показатель по созданным моментам xg в Лиге.
+10
-3
+7
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ barsafun
Прекрасный вечер. Барса таки взяла 3 очка, а челси взял 3 раза за щёку уже в первом тайме. Должун, ты как там? Плак💩😭
покинул чат🤭😂
+3
0
+3
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Aram Avanesian
Ответ barsafun
Прекрасный вечер. Барса таки взяла 3 очка, а челси взял 3 раза за щёку уже в первом тайме. Должун, ты как там? Плак💩😭
ушел в запой на 3 дня
+2
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Tpy6kaMerlina
Зрелищный атакующий стиль нынче у Барсы
+5
-4
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Barsa! bolshe chem klub
это из разряда: попытки дриблинга??
Это из разряда : в 99% случаев , итоговая первая десятка лидеров Европы за сезон( топ-5 чемпионатов) по показателю созданных моментов (хg) -- это и есть десятка лучших команд Европы, как по-результату так и по качеству игры, в этом сезоне
Может сами проверить. Исключений единицы
+2
-1
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barca1899messi
Ответ Hollyday
Тоже мне Барселонский футбол, позорище, еле-еле команду обыграли, которая больше половины матча играла в меньшестве.
😢😢😢😢🧯
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barca1899messi
Ответ Hollyday
Тоже мне Барселонский футбол, позорище, еле-еле команду обыграли, которая больше половины матча играла в меньшестве.
Конечно барселоновский футбол позорище не то что футбол Челси Вот это игра Вот это молодцы
+2
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Flow market Victor Mercedes
Прошлый сезон Барсу именовали фк 4.0, в этом фк 1.0
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Жалгас Жолдасов
Как говорится, 3 очка не пахнут. Каким б счетом не выиграли 😅

По всем статистическим показателям были лучше соперника
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Tristan...
Симеоне станет плохо, если ещё этот рекорд обновят... про страдания сливочных молчу, всё итак видно...
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Tristan...
Повторяюсь - при Месси такой херни не было...
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zzzeeerrrooo
Надеюсь в следующем сезоне будут бить рекорды по голам
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