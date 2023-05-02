«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги, одержав 11 побед со счетом 1:0

«Барселона» стала 4-й командой в истории Ла Лиги с 11 победами с минимальным счетом.

Команда Хави сегодня одолела «Осасуну» (1:0) в 33-м туре.

Каталонцы сыграли 1:0 в 11-й раз в этом чемпионате. Первой подобного добилась «Валенсия»-1988/89, а «Атлетико»-2017/18 и «Севилья»-2020/21 сумели повторить это достижение.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд