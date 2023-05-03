«Арсенал» первым в истории выиграл 10 лондонских дерби за один чемпионат

Теги Челси Вест Хэм Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кристал Пэлас рекорды Брентфорд Футбол

«Арсенал» стал сильнейшей лондонской командой в текущем сезоне.

«Канониры» сегодня обыграли «Челси» (3:1) в 34-м туре АПЛ. Всего в текущем чемпионате у них нет ни одного поражения от столичных клубов.

10 побед в лондонских дерби за сезон – рекорд Англии.

За текущий чемпионат «Арсенал» дважды обыграл «Фулхэм» (2:1, 3:1), «Тоттенхэм» (3:1, 2:0), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и «Челси» (3:1, 1:0). По победе и ничьей – с «Брентфордом» (1:1, 3:0) и «Вест Хэмом» (3:1, 2:2).

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16 комментариев

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Андрей Хенто
Лондон - красный.
+31
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FilFil
Если бы не прекрасные специалисты на ВАР в матче с Брентфордом, то велика вероятность, что было бы 11
+15
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Tristan...
Артета - хозяин Лондона!
+8
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Granero-24
Ответ Андрей Хенто
Лондон - красный.
London is Red
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Абдул Абакаев
крутое достижение
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Abdul Aziz
блин,а Лондон ведь самый футбольный город, получается. Про Брендфорт я уж забыл. Еще бы Кпр подтянуть в АПЛ,и треть команд будет из Лондона😁
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Jazzzz
Лондон отдоминирован.
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geoo9
не ну а че, тоже титул)
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Jazzzz
Ответ Pamir88
Артета молодчик. Будет любопытно посмотреть сомжет ли Арс вновь устрить конкуренцию Сити, МанЮ и Челси с Почем. Удачи в любом случае
А что может помешать им это сделать?! Особенно 7:0 Utd и Челси с Почем)) с чего вообще Поч вдруг как 7хаг или Эмери подымет Челси на Олимп??
Помешать может наверное только скупость Стэнли Кронке. Но я очень кронкую, что он выделит прилично денег под ЛЧ. Артета показал результат. Стэну пора показать кошелек. Арсеналу пора взять чемпионство.
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