«Арсенал» первым в истории выиграл 10 лондонских дерби за один чемпионат

«Арсенал» стал сильнейшей лондонской командой в текущем сезоне.

«Канониры» сегодня обыграли «Челси» (3:1) в 34-м туре . Всего в текущем чемпионате у них нет ни одного поражения от столичных клубов.

10 побед в лондонских дерби за сезон – рекорд Англии.

За текущий чемпионат « » дважды обыграл « » (2:1, 3:1), « » (3:1, 2:0), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и « » (3:1, 1:0). По победе и ничьей – с «Брентфордом» (1:1, 3:0) и «Вест Хэмом» (3:1, 2:2).

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