«Арсенал» первым в истории выиграл 10 лондонских дерби за один чемпионат
«Арсенал» стал сильнейшей лондонской командой в текущем сезоне.
«Канониры» сегодня обыграли «Челси» (3:1) в 34-м туре АПЛ. Всего в текущем чемпионате у них нет ни одного поражения от столичных клубов.
10 побед в лондонских дерби за сезон – рекорд Англии.
За текущий чемпионат «Арсенал» дважды обыграл «Фулхэм» (2:1, 3:1), «Тоттенхэм» (3:1, 2:0), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и «Челси» (3:1, 1:0). По победе и ничьей – с «Брентфордом» (1:1, 3:0) и «Вест Хэмом» (3:1, 2:2).
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Помешать может наверное только скупость Стэнли Кронке. Но я очень кронкую, что он выделит прилично денег под ЛЧ. Артета показал результат. Стэну пора показать кошелек. Арсеналу пора взять чемпионство.