  • Сафонов о россиянах и Европе: «Лучший вариант – перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем – слишком большая разница»
Сафонов о россиянах и Европе: «Лучший вариант – перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем – слишком большая разница»

Матвей Сафонов: тяжело найти футболиста РПЛ, который сразу преуспеет в Лиге 1.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в разговоре с Федором Смоловым сравнил уровень Мир РПЛ и французской Лиги 1. 

– Насколько, если сравнить уровень именно футбола по сравнению с «Краснодаром» после перехода, как ты ощутил, большая пропасть вообще?

– Вообще, наверное, тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Я это вижу как стопроцентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации, хотя ты один из лидеров там чемпионата в России.

Как по мне, самый лучший вариант – тем, кто хорош в РПЛ, пойти в какой-то перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса», что-то такое из классических команд, где приходят, играют год-два и уходят дальше. И там проверить, насколько ты можешь вообще существовать в такой конкуренции.

– У меня-то сомнений нет, что ни один футболист из РПЛ сейчас не сможет заиграть в «ПСЖ». Я говорю больше об общем уровне футбола, если сравнивать общекомандные, я не знаю, скорости, удары.

– Я тебе про это и говорю. Я просто стараюсь аккуратно слова подбирать.

– Ты не хочешь обидеть «Краснодар» условно или что?

– Нет, почему, я не именно про «Краснодар», я же говорю про РПЛ. Я знаю там «Краснодар», есть Эдик [Сперцян], который может попробовать туда попасть, но скажу честно, я не понимаю, вот если он приходит, как он выглядит? Мне тяжело представить, что он борется с Витиньей, с Невешем. Как будто бы нужно постепенно. Это слишком большая разница, – сказал Сафонов в выпуске на ютуб-канале Smol Talk.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’’
