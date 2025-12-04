Кисляк получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек ЦСКА опередил Глебова

Матвей Кисляк – победитель премии «Первая пятерка».

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк победил в премии «Первая пятерка». Награда Детской футбольной лиги (ДФЛ ) вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.

По итогам 2025 года на приз претендовали 16 игроков : Ульви Бабаев («Динамо»), Дмитрий Васильев («Зенит»/«Сочи»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк , Матвей Лукин (все – ЦСКА), Данила Годяев («Локомотив»), Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»/«Спартак »), Андрей Ивлев («Факел»/«Пари НН»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Лепский («Динамо»/«Крылья Советов»), Вадим Раков («Локомотив»/«Крылья Советов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Рожков («Рубин»), Даниил Шанталий («Ростов»).

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым футболистом РПЛ Матвея Кисляка назвали человек 86 человек. Всего он набрал 474 балла.

Второе место занял нападающий ЦСКА Кирилл Глебов (338 баллов), третье – полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев (158 баллов), четвертое – нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков (143 балла). Замкнул пятерку защитник ЦСКА Матвей Лукин (118 баллов).

В 2024 году приз взял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.