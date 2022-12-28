«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо на год, Маркос рассчитывает на «1+1»
У «Барселоны» и защитника Маркоса Алонсо есть разногласия насчет нового контракта.
По данным Relevo, каталонцы хотят заключить соглашение, аналогичное действующему, – на один год. Сам футболист считает, что заслужил право на договор на год с автоматическим продлением еще на один при выполнении определенных условий.
При этом нет сомнений в том, что стороны так или иначе договорятся в январе.
В текущем сезоне Алонсо провел 7 игр в Ла Лиге. Подробно со статистикой 32-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Ps. Подкалывать и хейтить Барселону у тебя намного лучше получается, Шок, чем меня) Но молодец, стараешься👍
Хочу такие же красивые комментарии писать про Роналду, но чё-то не получается, видимо таланта не хватает😔
Лишь оспариваю лидерство Великого Алонсо с форматом" Роналду красиииивый!" умноженном на 1000 различных вариаций