«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо на год, Маркос рассчитывает на «1+1»

У «Барселоны» и защитника есть разногласия насчет нового контракта.

По данным Relevo, каталонцы хотят заключить соглашение, аналогичное действующему, – на один год. Сам футболист считает, что заслужил право на договор на год с автоматическим продлением еще на один при выполнении определенных условий.

При этом нет сомнений в том, что стороны так или иначе договорятся в январе.

В текущем сезоне Алонсо провел 7 игр в . Подробно со статистикой 32-летнего испанца можно ознакомиться здесь.

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