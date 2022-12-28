«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо на год, Маркос рассчитывает на «1+1»

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Футбол

У «Барселоны» и защитника Маркоса Алонсо есть разногласия насчет нового контракта.

По данным Relevo, каталонцы хотят заключить соглашение, аналогичное действующему, – на один год. Сам футболист считает, что заслужил право на договор на год с автоматическим продлением еще на один при выполнении определенных условий.

При этом нет сомнений в том, что стороны так или иначе договорятся в январе.

В текущем сезоне Алонсо провел 7 игр в Ла Лиге. Подробно со статистикой 32-летнего испанца можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Леван Мкртчян
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Ответ SCHOKKKK
Ну блт, если тебе в новости про Алонсо он и Роналду не дают покоя, то у тебя уже психологические проблемы, чел. Видать сильно он тебя задел 😂
Да 😔 не могу ничего с собой поделать. Видимо ты прав, буду пытаться выйти из этого состояния , возможно, даже, с помощью психолога😔.

Ps. Подкалывать и хейтить Барселону у тебя намного лучше получается, Шок, чем меня) Но молодец, стараешься👍
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SCHOKKKK
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Ответ Леван Мкртчян
Уважаю очень прост. Вот и место себе не нахожу от зависти и комплексов. Хочу такие же красивые комментарии писать про Роналду, но чё-то не получается, видимо таланта не хватает😔
Ну блт, если тебе в новости про Алонсо он и Роналду не дают покоя, то у тебя уже психологические проблемы, чел. Видать сильно он тебя задел 😂
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Леван Мкртчян
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Ответ SCHOKKKK
Откуда такая закомплексованность перед Великим Алонсо?😂
Уважаю очень прост. Вот и место себе не нахожу от зависти и комплексов.
Хочу такие же красивые комментарии писать про Роналду, но чё-то не получается, видимо таланта не хватает😔
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SCHOKKKK
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Ответ Леван Мкртчян
Хоспади) Да я-то и на топ-500 не претендую) Лишь оспариваю лидерство Великого Алонсо с форматом" Роналду красиииивый!" умноженном на 1000 различных вариаций
Откуда такая закомплексованность перед Великим Алонсо?😂
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Леван Мкртчян
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Ответ DolJun
оба факта бесспорны и, как ты и сам сказал, не удивительны. или ты претендуешь?)
Хоспади) Да я-то и на топ-500 не претендую)
Лишь оспариваю лидерство Великого Алонсо с форматом" Роналду красиииивый!" умноженном на 1000 различных вариаций
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Леван Мкртчян
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Ответ Arman FCSM
"Барселона": " Хорошо, 1+1 - так 1+1. Только, чур, второй год бесплатно "
"1+1" со вторым годом бесплатно , могло быть реальностью, только если бы Алонсо был инвалидом , а каталонцы - большим черным парнем
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DolJun
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Ответ Леван Мкртчян
Этот факт настолько же достоверный и ’не удивительный’ ,как и тот, что Великий Алонсо* сильнейший юзер спортса в истории
оба факта бесспорны и, как ты и сам сказал, не удивительны. или ты претендуешь?)
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Леван Мкртчян
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Ответ DolJun
не удивительно, ведь маркос алонсо - сильнейший фланговый защитник в истории бчк
Этот факт настолько же достоверный и ’не удивительный’ ,как и тот, что Великий Алонсо* сильнейший юзер спортса в истории
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DolJun
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не удивительно, ведь маркос алонсо - сильнейший фланговый защитник в истории бчк
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Arman FCSM
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"Барселона": " Хорошо, 1+1 - так 1+1. Только, чур, второй год бесплатно "
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