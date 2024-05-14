Торино – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Торино и Милан в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико ди Торино».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торино – Милан
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Торино
- Верона – Торино : 1 – 2
- Торино – Болонья : 0 – 0
- Интер – Торино : 2 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Торино – Ювентус : 0 – 0
Последние матчи Милан
- Милан – Кальяри : 5 – 1
- Милан – Дженоа : 3 – 3
- Ювентус – Милан : 0 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Рома – Милан : 2 – 1
Прогноз на матч Торино – Милан
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