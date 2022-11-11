«Барса» не подпишет защитника на замену Пике зимой из-за хорошей игры Алонсо на этой позиции
«Барселона» не подпишет защитника на замену Жерару Пике и продлит Маркоса Алонсо.
Как сообщает Mundo Deportivo, подписание центрального защитника в ходе зимнего трансферного окна больше не является приоритетом для руководства «Барселоны», так как в клубе очень довольны игрой Маркоса Алонсо.
Из-за хорошей игры Алекса Бальде на фланге и наличия Жорди Альбы, а также ввиду большого количества травм центральных защитников Алонсо вынужденно играл в центре обороны. И руководство «Барсы», и тренерский штаб считают, что Маркос хорош на этой позиции.
В связи с этим «Барселона» как минимум до лета отложит вопрос о подписании центрального защитника. Летом клуб сможет бесплатно подписать Иньиго Мартинеса из «Атлетика».
С 31-летним Алонсо «Барселона» намерена продлить контракт. Сообщалось, что он будет рассчитан либо на 2 года, либо на год с опцией продления еще на сезон.
В этом сезоне испанец забил 1 гол в 12 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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