Рэшфорд повздорил с болельщиками во время разминки перед матчем с «Ньюкаслом». Эриксен за руку увел форварда от боковой линии

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл премьер-лига Англия болельщики Кристиан Эриксен Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поругался с болельщиками перед матчем с «Ньюкаслом».

После вчерашнего матча АПЛ на «Олд Траффорд», в котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу (3:2), в соцсетях распространились видео перепалки Рэшфорда с болельщиками на трибуне во время предматчевой разминки. Затем Кристиан Эриксен увел форварда от боковой линии, схватив его за руку.

В одном из роликов можно услышать, как один из болельщиков говорит: «Просто оставьте его в покое!» Когда команды уходили в раздевалки после разминки, кто-то выкрикнул с трибуны: «Рэшфорд, не слушай его!»

Рэшфорд о критике: «Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно»

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4 комментария
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Сейчас заковыряет какую-нибудь шару в игре с Брайтоном и опять будет пальчик к губам прикладывать.
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Как же круто он появился в своё время, потом выдал пару великолепных сезонов, а превратился в типа, который положил болт на футбол, ведь есть дела поинтереснее.
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На месте МЮ предложил бы его ПСЖ
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Ответ Евгений Сидоров
Сейчас заковыряет какую-нибудь шару в игре с Брайтоном и опять будет пальчик к губам прикладывать.
К голове) к губам ему кое что другое надо приложить
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