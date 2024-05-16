Рэшфорд повздорил с болельщиками во время разминки перед матчем с «Ньюкаслом». Эриксен за руку увел форварда от боковой линии

Маркус Рэшфорд поругался с болельщиками перед матчем с «Ньюкаслом».

После вчерашнего матча на « », в котором « » одержал победу (3:2), в соцсетях распространились видео перепалки с болельщиками на трибуне во время предматчевой разминки. Затем Кристиан увел форварда от боковой линии, схватив его за руку.

В одном из роликов можно услышать, как один из болельщиков говорит: «Просто оставьте его в покое!» Когда команды уходили в раздевалки после разминки, кто-то выкрикнул с трибуны: «Рэшфорд, не слушай его!»

Рэшфорд о критике: «Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно»