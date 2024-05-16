Министр спорта Татарстана о шутке Безрукова про «денежки»: «Нельзя человеку запрещать хорошо шутить. Пусть РФС рассматривает – это пиар, о «Рубине» больше говорят»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Краснодар Владимир Леонов Политика Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Министр спорта Татарстана не видит проблемы в шутке Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике  рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

«Конечно, это была безобидная шутка. Это юмор, кто-то его понимает, кто-то – нет. Мы сегодня в таком сообществе работаем и растем, форматы меняются, все могут пошутить, футболисту точно простительно. Мне понравилась его еще одна шутка: «Как я могу сыграть рукой, если я Безруков?» Это смешно и без привязки.

Пусть РФС рассматривает, это нормально. Это внимание к клубу, больше о нем говорят, это пиар. Сказал и сказал, ничего такого в этом нет. Нельзя человеку запрещать хорошо шутить», – сказал Владимир Леонов.

Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?

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6 комментариев
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Человек просто пошутил и уже которую неделю идет обсуждение на самом высоком уровне... Говорящие усы выразили мнение?
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Молодцы, поддерживают парня! Хотя конечно абсурд, столько времени это мусолить!
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тюрьма под открытым небом
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Ответ андрэ
Человек просто пошутил и уже которую неделю идет обсуждение на самом высоком уровне... Говорящие усы выразили мнение?
Министр спорта республики Татарстан - бывший участник той легендарной команды КВН "Четыре татарина". Он просто физически не смог пройти мимо этой шутки =)
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