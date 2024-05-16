Холанд, Палмер, Родри, Райс, Фоден – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков.
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона Премьер-лиги по версии болельщиков. Фанатское голосование уже запущено.
На награду номинированы Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс, Мартин Эдегор, Вильям Салиба (все – «Арсенал»), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
В 2023 году приз получил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Я думаю, что с этой наградой все понятно)