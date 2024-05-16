Холанд, Палмер, Родри, Райс, Фоден – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков

Теги премьер-лига Англия Мартин Эдегор Олли Уоткинс Родри Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Вильям Салиба Коул Палмер Футбол

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона Премьер-лиги по версии болельщиков. Фанатское голосование уже запущено. 

На награду номинированы Коул Палмер («Челси»), Деклан РайсМартин ЭдегорВильям Салиба (все – «Арсенал»), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»). 

В 2023 году приз получил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

18 комментариев
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отдайте Палмеру, поддержите молодежь, пускай дерзают!
+13
-7
+6
Родри лучший! Без него Сити гораздо слабее
+7
-1
+6
В 2023 году приз получил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Я думаю, что с этой наградой все понятно)
+4
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Уоткинс, однозначно. 32 по Г+П – столько же, сколько у Палмера, но при этом 0 с пенальти (против 9 пенок у Палмера)
+3
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+2
Ответ xQcoW
Энтони Тэйлор («Манчестер Сити») полностью заслужил
Чакыр, Клаттенбург они еще лучше, да и Марчиняк неплох🤭
+1
0
+1
Энтони Тэйлор («Манчестер Сити») полностью заслужил
+7
-7
0
Норвежцу или Фоден главный приз, Палмеру награду - лучший молодой игрок
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0
Ответ CopaAmerica
отдайте Палмеру, поддержите молодежь, пускай дерзают!
Комментарий удален модератором
Ответ CopaAmerica
отдайте Палмеру, поддержите молодежь, пускай дерзают!
Чем Палмер заслужил больше Уоткинса?
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Ответ Evgen_Hazard
Однозначно Палмер. По Г+П на одном уровне с принцессой Дисней, но если на того играет вся команда, а тут за всю команду отдувается молодой парень с первый полным(взрослым) сезоном в карьере.
у Уоткинса те же г+п, но без 9 пенальти, как у Палмера..и клуб его выше в таблице
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Ответ Stewart D.
у пальмера половина голов с пенальти у Салаха стата 18+10 и 5 голов с пенальти и он даже не в списке номинантов. всё что нужно знать о приоритетах
Сразу видно что человек не смотрит футбол.
+1
-1
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