Холанд, Палмер, Родри, Райс, Фоден – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона Премьер-лиги по версии болельщиков. Фанатское голосование уже запущено.

На награду номинированы («Челси»), , , (все – «Арсенал»), , Филип Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В 2023 году приз получил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.