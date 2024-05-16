Пеллегрини считает, что Иско заслужил поехать на Евро: «99% скажут, что он должен быть там. Он был бы в команде звезд Ла Лиги, его показатели и физическая форма свидетельствуют об этом»

Теги Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Сборная Испании по футболу Иско Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Мануэль Пеллегрини считает, что Иско должен быть вызван на Евро.

«Не знаю, является ли он лучшим испанским игроком, но он проводит замечательный сезон, он находится на очень высоком уровне, его показатели и физическая форма свидетельствуют об этом. Он вносит важный вклад и был бы в команде звезд лиги.

Я всегда уважаю тренеров, быть им очень сложно. Есть игроки очень хорошего уровня, и он (Луис де ла Фуэнте – Спортс) непрерывно ищет их. Наверняка 99 процентов людей скажут, что он должен быть там [на Евро]», – сказал главный тренер «Бетиса».

В текущем сезоне Ла Лиги Иско провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь

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5 комментариев
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В испанской федерации футбола одни каталонские болельщики. Они не любят игроков связанных с Мадридом так или иначе)
Случай с Браимом свежий пример. Хотя Диас в три раза больше принес бы пользу чем того же Ферана Торреса. Комплексы, не больше))
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Главное, чтобы поехал Ямаль, чтобы стать самым молодым игроком, вылетевшим с Евро
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+6
Де да Фуэнте: "Лол, лучше какого-нить Фертину из Лол Масии зацеплю"
+9
-4
+5
Ответ Raul14
В испанской федерации футбола одни каталонские болельщики. Они не любят игроков связанных с Мадридом так или иначе) Случай с Браимом свежий пример. Хотя Диас в три раза больше принес бы пользу чем того же Ферана Торреса. Комплексы, не больше))
Браим вообще достоин основы любого другого клуба. Просто в Реале у него практически нет шансов.
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