Пеллегрини считает, что Иско заслужил поехать на Евро: «99% скажут, что он должен быть там. Он был бы в команде звезд Ла Лиги, его показатели и физическая форма свидетельствуют об этом»

Мануэль Пеллегрини считает, что Иско должен быть вызван на Евро.

«Не знаю, является ли он лучшим испанским игроком, но он проводит замечательный сезон, он находится на очень высоком уровне, его показатели и физическая форма свидетельствуют об этом. Он вносит важный вклад и был бы в команде звезд лиги.

Я всегда уважаю тренеров, быть им очень сложно. Есть игроки очень хорошего уровня, и он ( де ла Фуэнте – Спортс) непрерывно ищет их. Наверняка 99 процентов людей скажут, что он должен быть там [на Евро]», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне Ла Лиги Иско провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.

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