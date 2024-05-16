Джонсон о Почеттино: «Он подходит «Челси», надеюсь, ему дадут время. Большую часть сезона они плавали в районе 10-12-го места – теперь могут занять 6-е, иногда команда выглядит отлично»

Теги Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Глен Джонсон считает, что Маурисио Почеттино нужно дать время в «Челси».

Маурисио Почеттино ранее заявил, что увольнение из «Челси» в конце сезона «не будет концом света». Верите ли вы, что в глубине души он понимает, что его пребывание на «Стэмфорд Бридж» подходит к концу?

– Я не знаю, не слишком уверен. Надеюсь, владельцы дадут ему время, потому что иногда команда выглядит отлично, в «Челси» есть положительные моменты. Я считаю, что он подходит для этой работы, но ему нужно еще немного времени. В конце концов, у болельщиков и владельцев закончится терпение, но я все равно считаю, что стоит дать ему еще хотя бы один сезон.

Считаете ли вы, что Почеттино так сказал, потому что он уверен в своих силах?

– Да, возможно. Это хорошо для тренера и его игроков – быть уверенными в себе и верить в то, что они делают. Пока он верит в то, что делает, и игроки верят в то, что он делает, они будут делать позитивные шаги.

6-е место в Премьер-лиге и выход в Лигу Европы можно считать успехом для «Челси», учитывая, что в этом сезоне они не участвовали в еврокубках?

– Да, определенно. Большую часть сезона они плавали в районе 10-го, 11-го или 12-го места, а теперь у них есть шанс занять шестое. Так что если они смогут финишировать на этой позиции, это будет успех, если учесть, где они были, это будет толчок в правильном направлении. Летом они смогут привлечь несколько новых игроков и попытаться в следующем сезоне подняться выше, – сказал бывший защитник «Челси» Глен Джонсон.

Джонсон о Слоте: «По стопам Клоппа пройти трудно, но если он повторит футбол «Фейеноорда» в «Ливерпуле», может получиться. Раз его стиль сравнивают с Пепом, значит, он что-то делает правильно»

«Тухель выбрал бы «Челси», а не «МЮ». Но Боули уволил его безо всякой причины и вряд ли захочет, чтобы Томас вернулся». Джонсон о тренере

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5 комментариев
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Можем даже 5-е, вряд ли конечно ТТХ проиграет Шеффилду, но это же Тоттенхэм, все может быть. Но и 6 место с такой первой половиной сезона очень даже здорово. Ну и 70+ голов забить с такой кривой реализацией тоже очень неплохо.
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Если подтянуть реализацию и обойтись без травм то в следующем сезоне будет бойкая банда.
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Почетиино неплохой специалист,может, и стоит ему дать больше времени. Алонсо тоже хотели уволить в первый сезон
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Ответ Покерный Футбол
Можем даже 5-е, вряд ли конечно ТТХ проиграет Шеффилду, но это же Тоттенхэм, все может быть. Но и 6 место с такой первой половиной сезона очень даже здорово. Ну и 70+ голов забить с такой кривой реализацией тоже очень неплохо.
На то это и ттх чтобы важные матчи проигрывать)) глядишь и сольют )
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Ответ Покерный Футбол
Можем даже 5-е, вряд ли конечно ТТХ проиграет Шеффилду, но это же Тоттенхэм, все может быть. Но и 6 место с такой первой половиной сезона очень даже здорово. Ну и 70+ голов забить с такой кривой реализацией тоже очень неплохо.
Думаю, нет смысла увольнять Поча. Все равно пока лучше не найти никого, если уж даже Бавария в поисках нужного специалиста..
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