Кукуян назначен на матч «Динамо» – «Крылья». Карасев отсудит игру «Ахмат» – «Зенит», Москалев обслужит встречу «Спартака» и «Рубина»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Мир российской Премьер-лиги.

18 мая (суббота)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; ассистент ВАР – Артем Любимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; ассистент ВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артем Чистяков; ассистент ВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Тюмин.

19 мая (воскресенье)

«Урал» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; ассистент ВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Ян Бобровский; ассистент ВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; ассистент ВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; ассистент ВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

20 мая (понедельник)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; ассистент ВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

13 комментариев
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ЦСКА - Зенит. Карасев.
Ахмат - Зенит. Карасев.

Спасибо, что не Москалев и БезБ
+7
-3
+4
Видимо, это чтоб можно было двумя ногами в наших прыгать, и им за это ничего не было🧐 а потом от ЭСК услышать: и вообще Мантуан сам в подкате создал для себя опасность 🧐
+8
-6
+2
Ответ Dr. Heisenberg
Если Карасев на Ахмат-Зенит, значит, нужно сделать все красиво.
Ахмат удаление?
+3
-1
+2
Сочи - Краснодар адский матч конечно будет
+4
-3
+1
12 побед.
4 поражения.
5 ничьих.
Паша Кукуян - неплохой вариант😁
+2
-1
+1
Кукуян назначен.
Карасев отсудит,
Налажает Шадыханов,
Москалёв обслужит.
+1
0
+1
Кукуян, сын Кукуляка
+1
0
+1
Кукуян и на ВАРе Иванов - самое то для Зенита, чтоб обократь золото у Динамо
+1
0
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Если Карасев на Ахмат-Зенит, значит, нужно сделать все красиво.
Красиво будет делать Кукуян
+2
-1
+1
Ответ sintenced
Кукуян, сын Кукуляка
Внебрачный?
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
Сочи - Краснодар адский матч конечно будет
бита мореновского сочи против неудачника мусаева
0
0
0
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