Кукуян назначен на матч «Динамо» – «Крылья». Карасев отсудит игру «Ахмат» – «Зенит», Москалев обслужит встречу «Спартака» и «Рубина»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Мир российской Премьер-лиги.
18 мая (суббота)
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; ассистент ВАР – Артем Любимов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Локомотив» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; ассистент ВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артем Чистяков; ассистент ВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Тюмин.
19 мая (воскресенье)
«Урал» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; ассистент ВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Ян Бобровский; ассистент ВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; ассистент ВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; ассистент ВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.
20 мая (понедельник)
«Пари НН» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; ассистент ВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
Ахмат - Зенит. Карасев.
Спасибо, что не Москалев и БезБ
4 поражения.
5 ничьих.
Паша Кукуян - неплохой вариант😁
Карасев отсудит,
Налажает Шадыханов,
Москалёв обслужит.