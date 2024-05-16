Эндрика унесли с поля на носилках в матче Кубка Либертадорес – 17-летний форвард не смог продолжить игру из-за дискомфорта в правой ноге. Он может не сыграть на Кубке Америки
Эндрик получил травму в матче Кубка Либертадорес.
В матче группового этапа турнира «Палмейрас» обыграл эквадорский «Индепендьенте» (2:1).
В одном из эпизодов второго тайма Эндрик почувствовал дискомфорт в правой ноге, из-за чего начал хромать. В течение нескольких минут 17-летний форвард «Палмейраса», который этим летом должен присоединиться к «Реалу», пытался продолжить игру, но затем лег на газон. Самостоятельно покинуть поле Эндрик не смог – его унесли с поля на носилках.
На данный момент степень тяжести травмы бразильца неизвестна, однако, как отмечает As, у Эндрика может быть мышечное повреждение. В этом случае восстановление форварда может занять 2-3 недели, что ставит под вопрос его участие в Кубке Америки.
Хорошие специалисты нужны во всех сферах.
Посмотрим спустя пару лет, что будет.