Эндрика унесли с поля на носилках в матче Кубка Либертадорес – 17-летний форвард не смог продолжить игру из-за дискомфорта в правой ноге. Он может не сыграть на Кубке Америки

Эндрик получил травму в матче Кубка Либертадорес.

В матче группового этапа турнира « » обыграл эквадорский «Индепендьенте» (2:1).

В одном из эпизодов второго тайма Эндрик почувствовал дискомфорт в правой ноге, из-за чего начал хромать. В течение нескольких минут 17-летний форвард «Палмейраса», который этим летом должен присоединиться к « », пытался продолжить игру, но затем лег на газон. Самостоятельно покинуть поле не смог – его унесли с поля на носилках.

На данный момент степень тяжести травмы бразильца неизвестна, однако, как отмечает As, у Эндрика может быть мышечное повреждение. В этом случае восстановление форварда может занять 2-3 недели, что ставит под вопрос его участие в Кубке Америки.