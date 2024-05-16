Эндрика унесли с поля на носилках в матче Кубка Либертадорес – 17-летний форвард не смог продолжить игру из-за дискомфорта в правой ноге. Он может не сыграть на Кубке Америки

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Кубок Америки Кубок Либертадорес Здоровье Эндрик Футбол

Эндрик получил травму в матче Кубка Либертадорес.

В матче группового этапа турнира «Палмейрас» обыграл эквадорский «Индепендьенте» (2:1).

В одном из эпизодов второго тайма Эндрик почувствовал дискомфорт в правой ноге, из-за чего начал хромать. В течение нескольких минут 17-летний форвард «Палмейраса», который этим летом должен присоединиться к «Реалу», пытался продолжить игру, но затем лег на газон. Самостоятельно покинуть поле Эндрик не смог – его унесли с поля на носилках.

На данный момент степень тяжести травмы бразильца неизвестна, однако, как отмечает As, у Эндрика может быть мышечное повреждение. В этом случае восстановление форварда может занять 2-3 недели, что ставит под вопрос его участие в Кубке Америки.

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18 комментариев
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Ответ <Inter>
обидно будет, если пропустит Копу
У него этих коп будет ещё солидное количество
+8
-2
+6
обидно будет, если пропустит Копу
+6
-2
+4
Ответ Manchester City Kings
Пока Папа Карло (Анчелотти) не пришёл в Реал и не взял рубанок - бокопором был твой Вини
Очень напоминает ситуацию с Сити и трофеями. Пока Мансур не пришёл, успехов и перспектив не было видно.
Хорошие специалисты нужны во всех сферах.
+2
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Ответ Trey4rch
Какая ему копа, зачем бразилии 17 летний пацан? Опытных игроков в изобилии, а у пацана все еще впереди, не к чему сразу принимать участие во всем
Опытных игроков в изобилии это Ришарлисон?
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Здоровья пацану, и скорейшего выздоровления. На Копе сборной Бразилии он очень пригодиться.
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Ответ Manchester City Kings
Ты же любишь чёрных :)) У тебя на Аве всегда только они😅
Регинка обыкновенный расист, не пытайся найти в нём что-то от человека.
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Ответ Manchester City Kings
Смех просто За очередного хрусталя 60 млн на ветер выкинули
Про Вини и Родриго похожие сообщения писали, только с деревьями связывали.
Посмотрим спустя пару лет, что будет.
+1
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