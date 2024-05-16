Кристенсен не намерен покидать «Барсу». Защитник счастлив в клубе и хочет проявить себя в следующем сезоне

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен не хочет уходить из «Барселоны».

По информации Diario Sport, защитник не получал каких-либо конкретных предложений от других клубов и не рассматривает возможность покинуть «Барселону». Кристенсен счастлив в клубе и хочет проявить себя как можно лучше в следующем сезоне.

Отмечается, что на данный момент Кристенсен сосредоточен на том, чтобы устранить беспокоящий его дискомфорт в ахилловом сухожилии. Датчанин рассчитывает, что период до и после Евро-2024 позволит ему полноценно восстановиться, чтобы в лучшей форме подойти к предсезонной подготовке «Барселоны».

В текущем сезоне на счету защитника 2 гола и 2 ассиста в 27 матчах за «Барсу» в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария
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Как же классно он пошёл на повышение
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Рад это слышать. Отличная опция со скамейки, и не только со скамейки
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Надо оставлять, очень хорош на новой позиции, плюс мотивирован очень
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Великолепный игрок, жаль что у него нет клона. 1 играл бы в опорке, 2 рядом с Араухо.
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