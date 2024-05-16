Кристенсен не намерен покидать «Барсу». Защитник счастлив в клубе и хочет проявить себя в следующем сезоне

Андреас Кристенсен не хочет уходить из «Барселоны».

По информации Diario Sport, защитник не получал каких-либо конкретных предложений от других клубов и не рассматривает возможность покинуть «Барселону». счастлив в клубе и хочет проявить себя как можно лучше в следующем сезоне.

Отмечается, что на данный момент Кристенсен сосредоточен на том, чтобы устранить беспокоящий его дискомфорт в ахилловом сухожилии. Датчанин рассчитывает, что период до и после Евро-2024 позволит ему полноценно восстановиться, чтобы в лучшей форме подойти к предсезонной подготовке «Барселоны».

В текущем сезоне на счету защитника 2 гола и 2 ассиста в 27 матчах за «Барсу» в . Его подробная статистика доступна здесь.