Россия и Китай в совместном заявлении выступили против политизации спорта

Теги Владимир Путин Политика дискриминация Си Цзиньпин Игры Будущего Игры БРИКС Легкая атлетика

Россия и Китай выступают против политизации спорта и его использования для дискриминации спортсменов.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению», – сообщается в документе.

Отмечается, что Москва и Пекин «будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу и принципам олимпизма».

Также страны договорились «продолжать практическое взаимодействие в спортивной сфере, углублять связи по всем проектам». 

Китай отдельно дал высокую оценку Играм будущего в Казани и поддержал проведение Игр БРИКС в России.

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15 комментариев
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мем с гусем "а кто его политизирует? я спрашиваю кто его политизирует ГА?!"
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И новый президент РФ это говорил? Потому что по словам Матыцина, прежний обратное доказывал: «Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом»
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Не знаю про Китай, но Россия только этим и занимается.
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"Мы против политизации спорта, потому у нас спорт полностью является частью политики!".
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Пчелы против меда
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Ответ Александр Сачков
А как мы не соблюдаем? Вроде мы никого из спортсменов не дисквалифицировали за политику.
А как насчет поездки российских спортсменов на Олимпиаду? На них свое правительство не оказывает политического давления?
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Было бы толку от этих заявлений, цены бы им не было. А так, можно сколько угодно заявлять, ничего не изменится.
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Как говорят на Востоке: гость – ишак хозяина©️😅
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Ну всё теперь Запад от страха даст заднюю)
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Очередная серия сериала о том, как кучка недалеких людей не понимает чем отличается спорт в политике от политики в спорте...
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