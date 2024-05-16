Россия и Китай в совместном заявлении выступили против политизации спорта

Россия и Китай выступают против политизации спорта и его использования для дискриминации спортсменов.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению», – сообщается в документе.

Отмечается, что Москва и Пекин «будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу и принципам олимпизма».

Также страны договорились «продолжать практическое взаимодействие в спортивной сфере, углублять связи по всем проектам».

Китай отдельно дал высокую оценку Играм будущего в Казани и поддержал проведение Игр БРИКС в России.