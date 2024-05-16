«Спартак» готов расторгнуть контракт с Бальде. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Эспаньол возможные трансферы Д2 Испания Кейта Бальде Футбол

«Спартак» готов расторгнуть контракт с Кейта Бальде.

По данным Metaratings, форвард, арендованный «Эспаньолом», не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе. Бальде начнет следующий сезон в «Спартаке» лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.

Отмечается, что проблемой для расторжения контракта с сенегальцем может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 млн евро в год.

Контракт Бальде со «Спартаком» истекает летом 2025 года. За «Эспаньол» в этом сезоне Кейта провел 20 матчей в Сегунде, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Сказ о Спартаке и работнике его Бальде
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Классный форвард, который в сегунде за 20 матчей ни одного гола не забил🤣🤣🤣
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20 сухарей у него и Спартак хочет его отпустить? да у него сухих матчей больше, чем у Максименко и Селихова вместе взятых!
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а зачем изучать его статистику, если черным по белому написано 20 матчей, 0 - результативных действий.
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Слишкович начал встряхивать состав, видно со стороны. Зиньковский в 28 лет получил нагоняй вполне заслуженный. Балтике проиграли с одной стороны заслуженно, с другой, моментов было уйма, вратарь вытащил Калининградцев. Но об этом забудут, останется результат.
Я бы оставил Боснийца.
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Очередная наша легенда 🤷‍♂️
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Где там Заремка?? Что-то не слышно ее комментария
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Не хочет возвращаться. Но хочет деньги за расторжение ?
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В рядах Педро Рошей пополнение. Кого ещё они привезут на огромную личку? Быстроногого Абелардо?)
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Ответ Николай Бойко
Классный форвард, который в сегунде за 20 матчей ни одного гола не забил🤣🤣🤣
Почти уровень прошлогоднего Белотти
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Ответ Николай Бойко
Классный форвард, который в сегунде за 20 матчей ни одного гола не забил🤣🤣🤣
С зарплатой 2,5☺️
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Ответ Северный болельщик
Слишкович начал встряхивать состав, видно со стороны. Зиньковский в 28 лет получил нагоняй вполне заслуженный. Балтике проиграли с одной стороны заслуженно, с другой, моментов было уйма, вратарь вытащил Калининградцев. Но об этом забудут, останется результат. Я бы оставил Боснийца.
Это не в спартаковские духе оставлять тренера после поражения - проиграл матч, все тренеришка и домой!
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