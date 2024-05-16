«Спартак» готов расторгнуть контракт с Бальде. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)

«Спартак» готов расторгнуть контракт с Кейта Бальде.

По данным Metaratings, форвард, арендованный « », не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе. Бальде начнет следующий сезон в « » лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.

Отмечается, что проблемой для расторжения контракта с сенегальцем может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 млн евро в год.

Контракт Бальде со «Спартаком» истекает летом 2025 года. За «Эспаньол» в этом сезоне провел 20 матчей в , не отметившись результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.