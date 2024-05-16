«Спартак» готов расторгнуть контракт с Бальде. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)
«Спартак» готов расторгнуть контракт с Кейта Бальде.
По данным Metaratings, форвард, арендованный «Эспаньолом», не планирует возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе. Бальде начнет следующий сезон в «Спартаке» лишь в том случае, если на этом будет настаивать новый тренерский штаб.
Отмечается, что проблемой для расторжения контракта с сенегальцем может стать его высокая зарплата в московском клубе, которая составляет около 2,5 млн евро в год.
Контракт Бальде со «Спартаком» истекает летом 2025 года. За «Эспаньол» в этом сезоне Кейта провел 20 матчей в Сегунде, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.
Я бы оставил Боснийца.