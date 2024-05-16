Хавбек «Краснодара» Са о России: «Очень нравится, мне и моей семье здесь безопасно. В Краснодаре уже не так холодно»

Хавбек «Краснодара» Виктор Са поделился впечатлениями о России.

– Если честно, сейчас я очень положительно отношусь ко всему в России. В Краснодаре уже хорошая погода, не так холодно. Здесь безопасно для меня, для моей семьи.

– А если сравнить Россию с Бразилией?

– Я думаю, что да, конечно, мы скучаем по семье, по друзьям и все такое, но мне очень нравится Россия, – сказал Са.