Хавбек «Краснодара» Са о России: «Очень нравится, мне и моей семье здесь безопасно. В Краснодаре уже не так холодно»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Жоао Виктор Сантос Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Краснодара» Виктор Са поделился впечатлениями о России.

– Если честно, сейчас я очень положительно отношусь ко всему в России. В Краснодаре уже хорошая погода, не так холодно. Здесь безопасно для меня, для моей семьи.

– А если сравнить Россию с Бразилией?

– Я думаю, что да, конечно, мы скучаем по семье, по друзьям и все такое, но мне очень нравится Россия, – сказал Са.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В Краснодаре по сравнению с остальной Россией вообще не холодно))
+6
0
+6
Этой зимой пуховик надевал 8-10 раз.. В остальных случаях обходился осенне-весенним гардеробом.. Зима в Краснодаре иногда вообще не зима..

Зато в Москве в 20-х числах апреля на снег нарвался небольшой.. Хотя дома в Красе в это время уже сплит включаю..
+1
0
+1
Ответ dr. cage
Этой зимой пуховик надевал 8-10 раз.. В остальных случаях обходился осенне-весенним гардеробом.. Зима в Краснодаре иногда вообще не зима.. Зато в Москве в 20-х числах апреля на снег нарвался небольшой.. Хотя дома в Красе в это время уже сплит включаю..
У нас в Волгограде апрель с маем будто местами поменялись, в апреле первый раз ощутил такую жару, 25-30 стабильно держалась температура практически весь месяц, зато в мае обратно на куртки весенние перешли)
+1
0
+1
Ответ Gitanes
У нас в Волгограде апрель с маем будто местами поменялись, в апреле первый раз ощутил такую жару, 25-30 стабильно держалась температура практически весь месяц, зато в мае обратно на куртки весенние перешли)
Ну кстати да, май в этом году в Красе тоже прохладный..
0
0
0
Ответ dr. cage
Этой зимой пуховик надевал 8-10 раз.. В остальных случаях обходился осенне-весенним гардеробом.. Зима в Краснодаре иногда вообще не зима.. Зато в Москве в 20-х числах апреля на снег нарвался небольшой.. Хотя дома в Красе в это время уже сплит включаю..
Москву полностью снегом с дикой метелью замело 8 мая в этом году.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий