Навас покинет «Севилью». Он провел в основной команде 17 сезонов

Хесус Навас покидает «Севилью».

Пресс-служба «Севильи» сообщила, что 38-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. сообщил о своем решении партнерам по команде и тренерскому штабу на сегодняшней тренировке.

В составе «Севильи» Навас провел 688 матчей во всех турнирах, отметившись 39 голами и 119 голевыми передачами. Он стал четырехкратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Кубка Испании и выиграл Суперкубок страны.