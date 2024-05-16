Навас покинет «Севилью». Он провел в основной команде 17 сезонов

Теги Севилья Хесус Навас Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы Футбол

Хесус Навас покидает «Севилью».

Пресс-служба «Севильи» сообщила, что 38-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. Навас сообщил о своем решении партнерам по команде и тренерскому штабу на сегодняшней тренировке.

В составе «Севильи» Навас провел 688 матчей во всех турнирах, отметившись 39 голами и 119 голевыми передачами. Он стал четырехкратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Кубка Испании и выиграл Суперкубок страны.

20 комментариев
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это еще при его командировке в Сити..
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Ответ заблокированному пользователю
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Рейес, царствие ему, 5 раз выиграл.
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Ответ rigobersong
Еще и Чемпион Мира!:)👍👀
И Европы
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Настоящая глыба и легенда Севильи!
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Ответ Cristiano Ronaldo
Главное, чтобы Эн-Несири не ушёл, который своими годами спасает Севилью от вылета в Сегунду.
Эн-Нисири главная причина вылета Севильи отовсюду откуда можно. Так под конец сезона что-то забил.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Рейес выигрывал 5 раз
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Машина по навесам и прострелам. Как он в прошлом сезоне двумя пинками в сторону ворот МЮ и Рому приговорил - краткое содержание карьеры.
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Как Акинфеев застал клуб на вершине и в яме
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Великий игрок и мастерюга, работоспособность такая, что мало кому снилась. А ещё всегда покупал его себе в Фифе, где он становился просто машиной, хотя и в жизни карьера вышла славная
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Ответ Cristiano Ronaldo
Настоящая глыба и легенда Севильи!
Еще и Чемпион Мира!:)👍👀
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Комментарий удален модератором
А куда? Как он без Севильи то
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Титан Севильи, и не только....
🔝💪👍👏👏👏
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Кто еще выиграл столько трофеев Лиги Европы из игроков?)
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Ответ Bunyod Turgunov
Вы под чем?
Под фруктовым кефиром.
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