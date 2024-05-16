Навас покинет «Севилью». Он провел в основной команде 17 сезонов
Хесус Навас покидает «Севилью».
Пресс-служба «Севильи» сообщила, что 38-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. Навас сообщил о своем решении партнерам по команде и тренерскому штабу на сегодняшней тренировке.
В составе «Севильи» Навас провел 688 матчей во всех турнирах, отметившись 39 голами и 119 голевыми передачами. Он стал четырехкратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Кубка Испании и выиграл Суперкубок страны.
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