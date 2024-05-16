«Ман Сити» показал домашнюю форму на следующий сезон. На воротнике с внутренней стороны цифры 0161 – телефонный код Манчестера

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект выполнен в традиционном голубом цвете с темно-синим воротником и манжетами, украшенными голубым и серым узором. С внутренней стороны воротника на футболку нанесены цифры 0161 – телефонный код Манчестера.

«0161 – больше, чем просто телефонный код Манчестера. Его можно встретить на фонарных столбах, на футболках и даже на татуировках. Это понимание того, что значит быть манкунианцем – чувтвовать это место, в какой бы точке мира вы ни находились», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».

Фото: mancity.com

33 комментария
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Внутренний код ОАЭ надо было.
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+41
Какая же Пума шикарная, очень приятные глазу комплекты делают.
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-2
+10
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
И в каком месте ты тут унижение разглядел? 🤡🤡🤡
+7
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Ответ Vezdexodof
При чём тут "быть манкуньянцем" и голубое недоразумение)) Манчестер всегда красный!!!
МЮ всегда был в пригороде, а МС всегда были горожанами:)) Даже во времена когда МЮ доминировал в самом городе было больше поклонников Сити:)) Людям не интересен был Солфордский мешок за него глорили иностранцы, а в Манчестере топили за Сити с Васселом и Диковым:)
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-7
+3
Ответ Surviving
Внутренний код ОАЭ надо было.
Плюсую братан👍
+4
-2
+2
Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть
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0
+1
Ответ Vezdexodof
При чём тут "быть манкуньянцем" и голубое недоразумение)) Манчестер всегда красный!!!
Цистерну уже местные хомячки клубом с историей называют :))
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Ответ Vezdexodof
Ты видимо не понимаешь значение слова "мешок" )) И почему комментаторы называют стадион сити эмптихад? ))
Лол, Этихад Эптихадом уже много лет как не зовут. Ты глянь посещаемость, не позорься
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Какая же Пума шикарная, очень приятные глазу комплекты делают.
Да, ничего лишнего, всё четко
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Ответ Surviving
Внутренний код ОАЭ надо было.
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Ответ Surviving
Внутренний код ОАЭ надо было.
Там уже перенаправление на него повесили давно, все норм 😅👍🏻
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Ответ christina7
И в каком месте ты тут унижение разглядел? 🤡🤡🤡
Кто о чем а вшивый о бане ))) пожалей бедолагу
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Красивая форма,надо будет поглорить за сити в следующем сезоне
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Написать код Манчестера, это шедевриально !!!)
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Форма очень приятная, красиво вышло
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Форма симпатичная, но эти вот детали типа телефонного кода в который вложен якобы какой-то смысл и концепция, это такая чепуха) Как будто какая-то случайная новость притянута за уши.
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0
OK
я им позвоню.
0
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0
0161
Где 161 это количество нарушений
А 0 - количество наказаний за эти нарушения
+5
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цифры специально для пьяного грилиша
+1
-1
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Классная
+1
-1
0
Такого же цвета как и в этом сезоне
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0
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