«Ман Сити» показал домашнюю форму на следующий сезон. На воротнике с внутренней стороны цифры 0161 – телефонный код Манчестера
«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект выполнен в традиционном голубом цвете с темно-синим воротником и манжетами, украшенными голубым и серым узором. С внутренней стороны воротника на футболку нанесены цифры 0161 – телефонный код Манчестера.
«0161 – больше, чем просто телефонный код Манчестера. Его можно встретить на фонарных столбах, на футболках и даже на татуировках. Это понимание того, что значит быть манкунианцем – чувтвовать это место, в какой бы точке мира вы ни находились», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».
Фото: mancity.com
я им позвоню.
Где 161 это количество нарушений
А 0 - количество наказаний за эти нарушения