«Арсенал» показал домашнюю форму на следующий сезон – на месте логотипа только пушка
«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.
Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка.
«Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эта легкая майка изготовлена по последним технологиям adidas и создана в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами «Арсенала», – говорится в сообщении лондонцев.
Так правильно
Красный на белый поменять, и будет Реал.