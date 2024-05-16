«Арсенал» показал домашнюю форму на следующий сезон – на месте логотипа только пушка

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка.

«Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эта легкая майка изготовлена по последним технологиям adidas и создана в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами «Арсенала», – говорится в сообщении лондонцев.

Фото: https://twitter.com/Arsenal