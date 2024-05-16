«Арсенал» показал домашнюю форму на следующий сезон – на месте логотипа только пушка

Теги премьер-лига Англия Арсенал adidas игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка. 

«Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эта легкая майка изготовлена по последним технологиям adidas и создана в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами «Арсенала», – говорится в сообщении лондонцев. 

 

Фото: https://twitter.com/Arsenal

20 комментариев
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Ответ Barsa1984
Супер
Пушка
+20
-3
+17
Ужос. Что с масштабом элементов
+16
-6
+10
Супер
+15
-7
+8
Это Топ, надо купить!
+5
-1
+4
Ответ Ферзь на р1
Пушкари, как же этот клуб не возможно не любить? Вот скажите мне
"Невозможно не любить" = "возможно любить". Т.е. ты спрашиваешь как этот клуб возможно любить? Ну вообще-то возможно, почему нет?
+6
-3
+3
Ответ Manchester City Kings
"Emirates - No Trophies" Так правильно
Цистерна - сто пятьсот тыщ ярдов денег и безнаказанность ФФП
Так правильно
+7
-4
+3
Ответ Manchester City Kings
"Emirates - No Trophies" Так правильно
Ну молодец! Доволен собой?
+2
-1
+1
Красивая 🔝
+3
-3
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Это очень похоже на Баварию нынешнего сезона =)
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Пушка!
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Классика. Такое уже было в 80-х годах, когда Арсенал одевала еще Umbro.
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Пушька
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Короче, то же самое будет у всего Адика, только цвета будут другие.

Красный на белый поменять, и будет Реал.
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