Шинник – Акрон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 16 мая
В четверг, 16 мая, сыграют Шинник и Акрон в 24 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Шинник».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шинник – Акрон
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Первая лига по футболу (ФНЛ): все новости
Последние матчи Шинник
- Шинник – СКА Хабаровск : 2 – 1
- Алания – Шинник : 1 – 1
- Шинник – Сокол : 1 – 0
- Нефтехимик – Шинник : 1 – 2
- Шинник – Динамо Махачкала : 0 – 1
Последние матчи Акрон
- Акрон – Динамо Махачкала : 3 – 1
- Тюмень – Акрон : 0 – 2
- КАМАЗ – Акрон : 1 – 0
- Акрон – Ленинградец : 0 – 0
- Акрон – Кубань : 6 – 0
Прогноз на матч Шинник – Акрон
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