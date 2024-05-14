Шинник – Акрон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 16 мая

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В четверг, 16 мая, сыграют Шинник и Акрон в 24 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).

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Во сколько играют Шинник – Акрон

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Шинник – Акрон

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