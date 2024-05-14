Локомотив – Факел где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Локомотив и Факел в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Факел
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Локомотив
- Оренбург – Локомотив : 0 – 2
- Локомотив – Ростов : 1 – 0
- Спартак – Локомотив : 3 – 2
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
Последние матчи Факел
- Факел – Урал : 0 – 0
- Факел – Зенит : 1 – 1
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Краснодар – Факел : 2 – 0
Прогноз на матч Локомотив – Факел
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