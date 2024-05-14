Локомотив – Факел где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 18 мая

В субботу, 18 мая, сыграют Локомотив и Факел в 29 туре РПЛ 2023/2024.

🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Факел

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Локомотив: все новости

Факел: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Последние матчи Локомотив

Последние матчи Факел

Прогноз на матч Локомотив – Факел

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡