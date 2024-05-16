«После победы над ЦСКА неудачная полоса, надеюсь, осталась позади». Фигурист Галлямов о выходе «Зенита» в финал Кубка России

Фигурист Александр Галлямов надеется, что неудачная серия «Зенита» прервалась.

15 мая «Зенит» обыграл ЦСКА в Фонбет Кубке России по серии пенальти и вышел в финал, где сыграет с «Балтикой». Ранее петербургский клуб не мог победить в пяти играх подряд.

– Очень интересный матч получился. Надо сказать, что у ЦСКА здесь было несколько достаточно опасных моментов. Но «Зенит» – молодцы, сыграли надежно. В целом, если бы «Зенит» забил на 11‑й минуте, то, наверное, пришлось бы проще. Я очень рад, что «Зенит» вышел в суперфинал.

– Можно сказать, что теперь «Зенит» преодолел свои неудачи?

– Да, была неудачная полоса. Но теперь, после этой победы, надеюсь, она осталась позади, – сказал чемпион мира в парном катании Галлямов.