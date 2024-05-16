«После победы над ЦСКА неудачная полоса, надеюсь, осталась позади». Фигурист Галлямов о выходе «Зенита» в финал Кубка России

Теги ЦСКА Зенит Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов надеется, что неудачная серия «Зенита» прервалась.

15 мая «Зенит» обыграл ЦСКА в Фонбет Кубке России по серии пенальти и вышел в финал, где сыграет с «Балтикой». Ранее петербургский клуб не мог победить в пяти играх подряд.

– Очень интересный матч получился. Надо сказать, что у ЦСКА здесь было несколько достаточно опасных моментов. Но «Зенит» – молодцы, сыграли надежно. В целом, если бы «Зенит» забил на 11‑й минуте, то, наверное, пришлось бы проще. Я очень рад, что «Зенит» вышел в суперфинал.

– Можно сказать, что теперь «Зенит» преодолел свои неудачи?

– Да, была неудачная полоса. Но теперь, после этой победы, надеюсь, она осталась позади, – сказал чемпион мира в парном катании Галлямов.

 

3 комментария
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Ну какая это прям победа? Опять ноль голов, ударов вообще минимум, по пенальти перебили в один гол, киперу спасибо, вытащил один удар. Ничего по сути то не изменилось.
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"Зенит сыграл надёжно..."

Серьёзно?
Выиграли по серии послематчевых пенальти, когда армейскому вратарю в буквальном смысле сломали лицо (не говорю, что преднамеренно), а в воротах стоял молодой необстреленный пацанчик.
Гордиться Зениту точно нечем.
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Благодаря тому, что Алип сломал Торопа, а Заболотный по старой памяти промазал, протиснулись в финал, в котором скорее всего победят и преподнесут это как одно из величайших событий в истории клуба, несмотря на соперника, который к тому моменту вылетит из РПЛ. Медведев будет радостно бегать и раздавать латиносам премии, Миллер сверкать лоснящимся лицом и нежно хлопать в ладоши, Семака будут качать и все вокруг будет голубым...
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