Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й

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Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон АПЛ.

Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов клубов Премьер-лиги в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек Сандро Тонали – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в «Ньюкасл». 

Весь список выглядит так:

1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов;

2. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов;

3. Кэлвин Филлипс – из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда;

4. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн фунтов;

5. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда;

6. Андре Онана – из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за 48 млн фунтов;

7. Бету – из «Удинезе» в «Эвертон» за 30 млн фунтов;

8. Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед», аренда;

9. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда;

10. Армандо Броя – из «Челси» в «Фулхэм», аренда;

11. Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити» за 53 млн фунтов;

12. Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Астон Виллу», аренда;

13. Мэтт Тернер – из «Арсенала» в «Ноттингем Форест» за 10 млн фунтов;

14. Махмуд Дауд – в «Брайтон», свободный агент;

15. Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси» за 25 млн фунтов;

16. Ибрагим Сангаре – из ПСВ в «Ноттингем Форест» за 30 млн фунтов;

17. Джеймс Траффорд – из «Манчестер Сити» в «Бернли» за 19 млн фунтов;

18. Андрей Сантос – из «Челси» в «Ноттингем Форест», аренда;

19. Арно Данджума – из «Вильярреала» в «Эвертон», аренда;

20. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 52 млн фунтов;

21. Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль» за 34 млн фунтов. 

18 комментариев
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Кайседо весь 24 год хорош, за него конечно много заплатили, но в Челси нужен был сильный игрок в центр поля и они его в итоге получили, да, начало было плохим, но в итоге весь центр поля держит, а ему только 22.
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+11
Кайседо есть, а Лавии нету. Хотя как по мне он более разочаровывающий.
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Я понимаю, что Кайседо долго адаптировался, но выше Маунта? Серьёзно?
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Ответ Евгений Сидоров
Кайседо есть, а Лавии нету. Хотя как по мне он более разочаровывающий.
Кайседо не разочаровывающий в принципе, он один из лучших в лиге.
Хайпожоры вписали его из-за ценника.
+3
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Кто помнит а в прошлом году какой был топ 10 худших ?
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Если бы не последний месяц в этом рейтинге мог оказаться Йошко Гвардиол
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Ответ Евгений Сидоров
Кайседо есть, а Лавии нету. Хотя как по мне он более разочаровывающий.
Касейдо регулярно выдает топ матчи по цифрам. Кроме переплаты вообще не к чему придраться
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Ответ Glory Real Madrid
Спиннер там точно был!!!
Ахах это я и хотел узнать 🤣🤣🤣был ли там этот лютый топарь
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Что за наркоманы составляли?

Кайседо провалил старт сезона, но у него и предсезонки не было.
А так он вместе с Палмером и Гюсто затащил Челси в Европу.

Очередные сказочные эксперты.
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Кайседо топ! Да оффер запредельный, однако он не травмат как Фофана , играет по 90 минут и смотрится очень сильно.
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На первом месте должен быть Лавиа. Тонали хоть поиграл чуток.
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С начала весны Goal футбол не смотрят.
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Ну Тональник норм играл пока не отстранили. Своё наверстает если опять не залезет на 1Хбет.
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Тонали, наверное, можно сразу в топ 1 десятилетия ставить. Вряд ли кто-то сможет так же сильно подставить свой клуб
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Ой а сколько нытья было по Тонали среди миланистов, как девочки писались
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Мароттыч великий. продать этот брусок за 50кк гениально
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Ответ тренер с района
Кто помнит а в прошлом году какой был топ 10 худших ?
Спиннер там точно был!!!
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