Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й

Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон АПЛ.

Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов клубов Премьер-лиги в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в « ».

Весь список выглядит так:

1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов;

2. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов;

3. – из «Манчестер Сити» в « », аренда;

4. – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн фунтов;

5. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда;

6. Андре Онана – из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за 48 млн фунтов;

7. Бету – из «Удинезе» в «Эвертон» за 30 млн фунтов;

8. Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед», аренда;

9. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда;

10. Армандо Броя – из «Челси» в «Фулхэм», аренда;

11. Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити» за 53 млн фунтов;

12. Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Астон Виллу», аренда;

13. Мэтт Тернер – из «Арсенала» в «Ноттингем Форест» за 10 млн фунтов;

14. Махмуд Дауд – в «Брайтон», свободный агент;

15. Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси» за 25 млн фунтов;

16. Ибрагим Сангаре – из ПСВ в «Ноттингем Форест» за 30 млн фунтов;

17. Джеймс Траффорд – из «Манчестер Сити» в «Бернли» за 19 млн фунтов;

18. Андрей Сантос – из «Челси» в «Ноттингем Форест», аренда;

19. Арно Данджума – из «Вильярреала» в «Эвертон», аренда;

20. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 52 млн фунтов;

21. Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль» за 34 млн фунтов.