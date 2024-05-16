Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й
Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон АПЛ.
Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов клубов Премьер-лиги в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек Сандро Тонали – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в «Ньюкасл».
Весь список выглядит так:
1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов;
2. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов;
3. Кэлвин Филлипс – из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда;
4. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн фунтов;
5. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда;
6. Андре Онана – из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за 48 млн фунтов;
7. Бету – из «Удинезе» в «Эвертон» за 30 млн фунтов;
8. Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед», аренда;
9. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда;
10. Армандо Броя – из «Челси» в «Фулхэм», аренда;
11. Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити» за 53 млн фунтов;
12. Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Астон Виллу», аренда;
13. Мэтт Тернер – из «Арсенала» в «Ноттингем Форест» за 10 млн фунтов;
14. Махмуд Дауд – в «Брайтон», свободный агент;
15. Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси» за 25 млн фунтов;
16. Ибрагим Сангаре – из ПСВ в «Ноттингем Форест» за 30 млн фунтов;
17. Джеймс Траффорд – из «Манчестер Сити» в «Бернли» за 19 млн фунтов;
18. Андрей Сантос – из «Челси» в «Ноттингем Форест», аренда;
19. Арно Данджума – из «Вильярреала» в «Эвертон», аренда;
20. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 52 млн фунтов;
21. Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль» за 34 млн фунтов.
Хайпожоры вписали его из-за ценника.
Кайседо провалил старт сезона, но у него и предсезонки не было.
А так он вместе с Палмером и Гюсто затащил Челси в Европу.
Очередные сказочные эксперты.