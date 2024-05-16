Директор «Енисея» о том, были ли футболисты пьяны во время драки: «ГИБДД в тот вечер не вызывали, слава богу, никто в трубочку не дышал. Здесь могут быть только спекуляции»

В «Енисее» высказались о возможном алкгольном опьянении игроков во время драки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол.

– Какие подробности произошедшего известны на данный момент?

– Игроки ФК « » отдыхали с семьями на базе отдыха в черте города. Произошел конфликт с другими отдыхающими – причины и обстоятельства выясняют правоохранители.

– Исходя из слов второй стороны конфликта, футболисты находились в сильном алкогольном опьянении. Это ложь?

– ГИБДД в тот вечер не вызывали, слава богу, никто в трубочку не дышал и сейчас вокруг этого пункта могут быть только спекуляции, – сказал гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих