Директор «Енисея» о том, были ли футболисты пьяны во время драки: «ГИБДД в тот вечер не вызывали, слава богу, никто в трубочку не дышал. Здесь могут быть только спекуляции»

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Енисей Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

В «Енисее» высказались о возможном алкгольном опьянении игроков во время драки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол.

– Какие подробности произошедшего известны на данный момент?

– Игроки ФК «Енисей» отдыхали с семьями на базе отдыха в черте города. Произошел конфликт с другими отдыхающими – причины и обстоятельства выясняют правоохранители.

– Исходя из слов второй стороны конфликта, футболисты находились в сильном алкогольном опьянении. Это ложь?

– ГИБДД в тот вечер не вызывали, слава богу, никто в трубочку не дышал и сейчас вокруг этого пункта могут быть только спекуляции, – сказал гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тогда тем более Енисею надо избавиться от этих игроков. Если они это сотворили на трезвую голову, тогда дела обстоят еще хуже. Надо разрывать контракт с ними.
+14
0
+14
А футболистам нельзя пить в питейном заведении?
+5
-2
+3
А за рулем конечно другие не могли сидеть. аргументы странные у этого типа.
+3
0
+3
Енисей, Енисей, ты ж удобный Енисей, хочешь - купайся, а хочешь - пей
+2
0
+2
Пьют все и всегда,,и употребляют раслобительные, но смотря сколько, они же не больные!
+2
-1
+1
На базе отдыха были трезвыми, так и запишем:)
+1
0
+1
Ответ chatone gpt0ne
прежде, чем вешать ярлыки на футболистов (ради плюсиков конечно же), попытался бы узнать как все было на самом деле... а было так, что туда до драки два раза приезжала росгвардия, которые вызывали "потерпевшие", им очень уж не нравилось, что у футболистов звучит музыка... так вот, оба раза росгвардейцы уезжали, потому что пьяными футболисты не были, музыка звучала в пределах нормы, и ни на кого они не агрессировали... и в 10 часов вечера, когда почти все футболисты уже разъехались, "потерпевшие" осмелели и побежали качать права ... при этом есть даже видео как это все происходило, и по мордасам как раз футболисты получили довольно прилично ... странно что спортс приводит мнение только "потерпевших", а ведь там были и другие свидетели конфликта, и вот они-то как раз совершенно другую версию рассказывают... впрочем для спортса это и не удивительно, набросить на вентилятор побольше для хайпа - это для них святое... ну да пипл, типа тебя - хавают же...
ссылки на видео в студию тогда, раз пишите, что оно есть
+1
0
+1
Уж лучше бы они были пьяными, если они на трезвую в такое ввязываются, то это совсем финиш
+2
-2
0
Надеюсь, хоть на этот раз без Опейкиной обошлось?
0
0
0
Давайте поставим вопрос иначе: есть ли шанс, что они были трезвыми?
0
0
0
"слава богу , что в трубочку никто не дышал .." . Значит , были пьяные . Все бухают и это уже никому не секрет . Я помню в 81-ом мы отмечали окончание сезона в "Закарпатских узорах" на Пролетарке и разгромили бар . Ничего страшного , разошлись миром , только тумба на входе разлетелась на куски . Обычная футбольная жизнь . Я не удивился этой новости из Красноярска .
0
0
0
Ответ Knife707
А футболистам нельзя пить в питейном заведении?
Пить можно ,но в меру!
+2
-2
0
Ответ chatone gpt0ne
прежде, чем вешать ярлыки на футболистов (ради плюсиков конечно же), попытался бы узнать как все было на самом деле... а было так, что туда до драки два раза приезжала росгвардия, которые вызывали "потерпевшие", им очень уж не нравилось, что у футболистов звучит музыка... так вот, оба раза росгвардейцы уезжали, потому что пьяными футболисты не были, музыка звучала в пределах нормы, и ни на кого они не агрессировали... и в 10 часов вечера, когда почти все футболисты уже разъехались, "потерпевшие" осмелели и побежали качать права ... при этом есть даже видео как это все происходило, и по мордасам как раз футболисты получили довольно прилично ... странно что спортс приводит мнение только "потерпевших", а ведь там были и другие свидетели конфликта, и вот они-то как раз совершенно другую версию рассказывают... впрочем для спортса это и не удивительно, набросить на вентилятор побольше для хайпа - это для них святое... ну да пипл, типа тебя - хавают же...
Бро, как минимум было не так: Хозин сам сказал в интервью что они пошли узнавать, почему нельзя было обойтись без Росгвардии. То есть первый действовали в рамках закона - в случае ЧП вызывали полицию (ложные вызов или нет - разбираться они и будут), а футболисты пошли разбираться зачем вызывают (что уже не в рамках закона).

Так что уже вопросы имеются.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий