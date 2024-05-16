Кирилл Комбаров: «Болею за «Динамо» в чемпионской гонке. «Зенит» выигрывал пять раз подряд – для интереса нужно, чтобы чемпионом стала другая команда»

Кирилл Комбаров оценил шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Динамо» возглавляет таблицу Мир РПЛ за два тура до конца чемпионата, опережая «Зенит» на 2 очка. В заключительных матчах сезона бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и « ».

«У «Динамо» есть возможность стать чемпионом, в последних играх им нужно не расслабляться и использовать свои шансы. «Зенит» дает им такую возможность.

Сложно сказать, кто фаворит в предстоящем матче. « » могут показать хорошую игру, у них собрана неплохая команда. Тренер провел огромную работу. Футбол все покажет. «Краснодар» – очень неплохая команда, поэтому в этой игре будет очень важен настрой. Кто больше захочет, тот и одержит победу.

Думаю, все справедливо и закономерно. «Зенит» упускает свои шансы, а «Динамо» должно ими воспользоваться. « » пять раз подряд стал чемпионом, для большего интереса нужно, чтобы другая команда стала чемпионом. Я в этой чемпионской гонке болею за «Динамо», – сказал экс-игрок «Динамо» и « ».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады