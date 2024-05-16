Кирилл Комбаров: «Болею за «Динамо» в чемпионской гонке. «Зенит» выигрывал пять раз подряд – для интереса нужно, чтобы чемпионом стала другая команда»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Кирилл Комбаров премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Кирилл Комбаров оценил шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Динамо» возглавляет таблицу Мир РПЛ за два тура до конца чемпионата, опережая «Зенит» на 2 очка. В заключительных матчах сезона бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«У «Динамо» есть возможность стать чемпионом, в последних играх им нужно не расслабляться и использовать свои шансы. «Зенит» дает им такую возможность.

Сложно сказать, кто фаворит в предстоящем матче. «Крылья» могут показать хорошую игру, у них собрана неплохая команда. Тренер провел огромную работу. Футбол все покажет. «Краснодар» – очень неплохая команда, поэтому в этой игре будет очень важен настрой. Кто больше захочет, тот и одержит победу.

Думаю, все справедливо и закономерно. «Зенит» упускает свои шансы, а «Динамо» должно ими воспользоваться. «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, для большего интереса нужно, чтобы другая команда стала чемпионом. Я в этой чемпионской гонке болею за «Динамо», – сказал экс-игрок «Динамо» и «Спартака».

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7 комментариев
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Ответ Nogoi89
Для какого интереса? Для интереса нужно, чтобы выигрывал сильнейший
Кто выиграет, тот и сильнейший.
+8
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+8
Как ни странно, динамо в этом сезоне было стабильнее всех.
+1
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+1
Для какого интереса? Для интереса нужно, чтобы выигрывал сильнейший
+2
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Хорошо не Дмитрий Комбаров это сказал, будучи тренером Спартака - 2...
0
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А мог бы просто как воспитанник клуба поболеть за Динамо, без этой философии
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«Зенит» выигрывал пять раз подряд – для интереса нужно, чтобы чемпионом стала другая команда». Для чьего интереса???
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Ответ kaimussen
Кто выиграет, тот и сильнейший.
Ну, вот именно
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