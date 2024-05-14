Алавес – Хетафе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 18 мая

Теги Хетафе Ла Лига Алавес Футбол

В субботу, 18 мая, сыграют Алавес и Хетафе в 37 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Алавес – Хетафе

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Алавес – Хетафе

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