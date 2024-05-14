Алавес – Хетафе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Алавес и Хетафе в 37 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Алавес – Хетафе
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Алавес
- Реал Мадрид – Алавес : 5 – 0
- Алавес – Жирона : 2 – 2
- Валенсия – Алавес : 0 – 1
- Алавес – Сельта : 3 – 0
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
Последние матчи Хетафе
- Хетафе – Атлетико : 0 – 0
- Кадис – Хетафе : 1 – 0
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
Прогноз на матч Алавес – Хетафе
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