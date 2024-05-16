«Не пропусти сегодня, ублюдок». Телефон Эдерсона слили в сеть перед игрой с «Тоттенхэмом». Вратарь «Сити» показал, что ему писали фанаты «Арсенала»

Эдерсон показал сообщения от фанатов «Арсенала» перед игрой с «Тоттенхэмом».

« » в гостях одержал победу над «шпорами» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура .

Перед игрой телефонный номер вратаря «горожан» попал в сеть, после матча он поделился сообщениями, полученными от болельщиков «Арсенала».

опубликовал фотографию своих чатов в WhatsApp с подписью: «Мой номер слили, и я получил несколько забавных сообщений»:

«Привет, прекрасный бразильский бог, сколько стоит прекрасный вечер сегодня?».

«Не пропусти сегодня ни одного гола, ублюдок. Вперед, «Арсенал».

«Арсенал», «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал»🔴⚪.

Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться перед игрой с «Тоттенхэмом». Но «горожан» не было в Лондоне