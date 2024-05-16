«Не пропусти сегодня, ублюдок». Телефон Эдерсона слили в сеть перед игрой с «Тоттенхэмом». Вратарь «Сити» показал, что ему писали фанаты «Арсенала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Эдерсон соцсети контент Футбол

Эдерсон показал сообщения от фанатов «Арсенала» перед игрой с «Тоттенхэмом».

«Сити» в гостях одержал победу над «шпорами» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Перед игрой телефонный номер вратаря «горожан» попал в сеть, после матча он поделился сообщениями, полученными от болельщиков «Арсенала».

Эдерсон опубликовал фотографию своих чатов в WhatsApp с подписью: «Мой номер слили, и я получил несколько забавных сообщений»:

«Привет, прекрасный бразильский бог, сколько стоит прекрасный вечер сегодня?».

«Не пропусти сегодня ни одного гола, ублюдок. Вперед, «Арсенал».

«Арсенал», «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал»🔴⚪.

Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться перед игрой с «Тоттенхэмом». Но «горожан» не было в Лондоне

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17 комментариев
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Не логично как то. Не пропусти, но вперед Арсенал🤔
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Эдерсон сделал, как и просили, не пропустил.
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+8
Видимо, хотели написать Викарио, но написали Эдерсону))
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Ответ morphvirg
Видимо, хотели написать Викарио, но написали Эдерсону))
Идиоты, сами себе чемпионство запороли) Так бы Эдерсон наверняка ведь пропустил бы, но раз ребята попросили...
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Мне одному кажется, что «не пропусти ни одного гола» следовало отправить Викарио?
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А это точно писали фанаты Арсенала? Им так то нужно было чтобы он пропустил. Или болелы канониров уже сами запутались за кого и против кого они=))
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Ответ Евгений Сидоров
А это точно писали фанаты Арсенала? Им так то нужно было чтобы он пропустил. Или болелы канониров уже сами запутались за кого и против кого они=))
Ты реально считаешь, что цитируя одного типа, можно всех болельщиков Арсенала обобщить?
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Ответ morphvirg
Видимо, хотели написать Викарио, но написали Эдерсону))
Но Викарио итальянец.. а там написано про "бразильский бог*
+1
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Напоминают ригоберок
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Ответ morphvirg
Видимо, хотели написать Викарио, но написали Эдерсону))
И тут перепутали.
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