Назаров о ЧМ по хоккею без России и Беларуси: «Это равносильно тому, если бы на футбольный ЧМ не пустили Бразилию, Германию и Аргентину»
Андрей Назаров высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.
«Чемпионат мира, конечно, идет, но без России и Беларуси смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов.
Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины.
Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Без Италии два последних ЧМ прошли — тоже как-то пережили.
Самое удивительное - при ПОЛНОМ АНШЛАГЕ.
И про РОССИЮ ТАМ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ.
КАК ТАК ТО ?
Кстати, из всех озвученных Назаровым сборных на последнем ЧМ хотя бы в полуфинале играла только одна.
А на ЧМ-2018 даже в полуфиналах вообще ни одной. И ничего, у всех нормально рука к пульту тянулась
Какая-то сборная Беларуси позорно проиграла Ротенбергу-25 все четыре матча со счетом в 17:2 этой весной, вряд ли там что-то интересное в командном плане.
Дроздов, Скоренов, Горбунов, Алистров, Принц, Пинчук, Белевич.
Из-за океана подъехали бы: Шарангович и Протас.