Назаров о ЧМ по хоккею без России и Беларуси: «Это равносильно тому, если бы на футбольный ЧМ не пустили Бразилию, Германию и Аргентину»

Андрей Назаров высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

«Чемпионат мира, конечно, идет, но без России и смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов.

Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины.

Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.