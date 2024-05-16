Назаров о ЧМ по хоккею без России и Беларуси: «Это равносильно тому, если бы на футбольный ЧМ не пустили Бразилию, Германию и Аргентину»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Бразилии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Беларуси по хоккею Андрей Назаров чемпионат мира ЧМ по хоккею Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

«Чемпионат мира, конечно, идет, но без России и Беларуси смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов.

Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины.

Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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31 комментарий
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Тогда уж Бразилию и Кению
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+33
Без Англии и Франции играли в 1994 — ничего, справились, интересный ЧМ был.

Без Италии два последних ЧМ прошли — тоже как-то пережили.
+36
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+32
Тебя никто не заставляет смотреть
+24
-7
+17
Сейчас как раз в Праге проходит Чемпионат мира по хоккею.
Самое удивительное - при ПОЛНОМ АНШЛАГЕ.
И про РОССИЮ ТАМ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ.

КАК ТАК ТО ?
+19
-5
+14
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Беларусь на последнем чемпионате (в 2021 году, аналогично и в 2019 году, когда вылетели) заняла последнее место (восьмое) в группе, но сегодня боролась бы за четвертое место ))
+14
-5
+9
С каких пор Белоруссия стала высоко котироваться на ЧМ? Постоянно кувыркаются между вылетом в низший дивизион и 5-6 местом в группе. Не команда, а недоразумение. И никогда я их не поддерживал. С какой стати?
+11
-2
+9
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Без Англии и Франции играли в 1994 — ничего, справились, интересный ЧМ был. Без Италии два последних ЧМ прошли — тоже как-то пережили.
Я как болельщик сбоной Англии с 90-го года могу подтвердить, что ЧМ в США был одним из лучших из всех ЧМ что я видел. Хоть и прошло уже 30 лет, а как сейчас помню нигерийских носорогов, утонченных швейцарцев с Аланом Суттером (которых к слову тренировал тот самый Рой Ходжсон), банду славян из болгар и румын (разве можно забыть феноменальный гол "карпатского Марадоны" Хаджи колумбийцам), Марадону против греков, в том матче показалось что он опять стал хозяином мирового футбола, блестящую шведскую сборную с Бролином и Далином. Невозможно забыть и Роберто Баджо, которых на своих плечах нес Италию в финал, чтобы потом не забить в послематчевой серии пенальти. Невозможно забыть и мемовую историю того чемпионата, как Тернавский опекал Ромарио. Это было также эпично как противостояние Мертенса и Димы Комбарова. Короче, по прошествии лет тот американский ЧМ оставил море впечатлений, которые отложились на всю жизнь.
+5
0
+5
Кстати, в Еврокубках с 1986 на пять лет где то так исключили все английские клубы . Но что то тот же Эйндховен или Стяуа не считают свои победы в КЕЧ не полноценными без участия клубов Англии
+5
0
+5
И без Бразилии, Германии с Аргентиной смотреть ЧМ интересно было бы
+8
-3
+5
Ну и? Без Бразилии, Аргентины и Германии на ЧМ все ещё были бы Англия и Франция, Испания и Бельгия, Нидерланды и Португалия.

Кстати, из всех озвученных Назаровым сборных на последнем ЧМ хотя бы в полуфинале играла только одна.

А на ЧМ-2018 даже в полуфиналах вообще ни одной. И ничего, у всех нормально рука к пульту тянулась
+7
-3
+4
Все вопросы хоттабычу.
+4
-1
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Тебя никто не заставляет смотреть
Согласен 👍👍👍
+5
-2
+3
смешной ты...Назаров
+2
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+2
Он будет смеяться, но Германию не допустили к ЧМ-1950 года.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сейчас как раз в Праге проходит Чемпионат мира по хоккею. Самое удивительное - при ПОЛНОМ АНШЛАГЕ. И про РОССИЮ ТАМ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ. КАК ТАК ТО ?
Очевидно, что это антироссийский заговор американских прихлебателей. Ну и чешский пивасик, конечно же
+5
-3
+2
Ответ Caniball
У них очень интересная и перспективная сборная. Посмотрите сколько парней играют на хорошем уровне в КХЛ: Дроздов, Скоренов, Горбунов, Алистров, Принц, Пинчук, Белевич. Из-за океана подъехали бы: Шарангович и Протас.
Эти антирекорды как раз ставили и с Шаранговичем и с Протасом и с Принсом и с другими.
Какая-то сборная Беларуси позорно проиграла Ротенбергу-25 все четыре матча со счетом в 17:2 этой весной, вряд ли там что-то интересное в командном плане.
+2
-1
+1
Ответ deligy
Беларусь на последнем чемпионате (в 2021 году, аналогично и в 2019 году, когда вылетели) заняла последнее место (восьмое) в группе, но сегодня боролась бы за четвертое место ))
У них очень интересная и перспективная сборная. Посмотрите сколько парней играют на хорошем уровне в КХЛ:
Дроздов, Скоренов, Горбунов, Алистров, Принц, Пинчук, Белевич.
Из-за океана подъехали бы: Шарангович и Протас.
+3
-2
+1
Ответ deligy
Эти антирекорды как раз ставили и с Шаранговичем и с Протасом и с Принсом и с другими. Какая-то сборная Беларуси позорно проиграла Ротенбергу-25 все четыре матча со счетом в 17:2 этой весной, вряд ли там что-то интересное в командном плане.
С недосборной-25 молодые в основном играли, правильное решение.
+1
0
+1
интересно, это его личное мнение или все таки посоветовался сначала с товарищами. одна игра австрийцев с канадцами и их камбэк в 5 шайб в 3 периоде уже заменили на чемпионате и Рф и Беларусь.
+2
-1
+1
Я 2ЧМ подряд не смотрел без Италии. Но это норм, я фанат, думаю фаны Месси и Роналду тоже бы не смотрели без Аргентины или Португалии)
+1
0
+1
Отряд не заметит потери бойца.
+6
-5
+1
Ответ vaslover
Я как болельщик сбоной Англии с 90-го года могу подтвердить, что ЧМ в США был одним из лучших из всех ЧМ что я видел. Хоть и прошло уже 30 лет, а как сейчас помню нигерийских носорогов, утонченных швейцарцев с Аланом Суттером (которых к слову тренировал тот самый Рой Ходжсон), банду славян из болгар и румын (разве можно забыть феноменальный гол "карпатского Марадоны" Хаджи колумбийцам), Марадону против греков, в том матче показалось что он опять стал хозяином мирового футбола, блестящую шведскую сборную с Бролином и Далином. Невозможно забыть и Роберто Баджо, которых на своих плечах нес Италию в финал, чтобы потом не забить в послематчевой серии пенальти. Невозможно забыть и мемовую историю того чемпионата, как Тернавский опекал Ромарио. Это было также эпично как противостояние Мертенса и Димы Комбарова. Короче, по прошествии лет тот американский ЧМ оставил море впечатлений, которые отложились на всю жизнь.
🤣противостояние Мертенса и Комбарова, последний просто стоял против, а Мертенс его как хотел обводил
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"Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира в 1943 году по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Италии, Германии и Японии"
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Чемпионат мира по хоккею - это как Лига Наций среди футбольных турниров. О чём он говорит?
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Назар так хотел посмотреть сборную ротана на ЧМ... А я то как хочу! XD
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сейчас как раз в Праге проходит Чемпионат мира по хоккею. Самое удивительное - при ПОЛНОМ АНШЛАГЕ. И про РОССИЮ ТАМ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ. КАК ТАК ТО ?
Очень просто, хоккей придумали в Канаде .
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Ответ leon01
смешной ты...Назаров
Смешной это слишком мягко сказано......
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