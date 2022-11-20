«Барселона» предложит Алонсо продлить контракт на 2 года после закрытия зимнего трансферного окна

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«Барселона» заинтересована в продлении контракта с защитником Маркосом Алонсо.

Как сообщает Marca, изначально каталонцы собирались подписать футболиста, выступавшего за «Челси», на три года, но из-за финансовых ограничений были вынуждены ограничиться однолетним договором.

Теперь же у «Барселоны» есть возможность заключить с испанцем соглашение до 2025 года, и она решила ей воспользоваться. Предложение будет сделано после закрытия зимнего трансферного окна.

Рассматривается и возможность соглашения до 2024 года с опцией продления на сезон.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 7 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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