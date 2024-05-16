«Было очень страшно. Но Алип не виноват, мне кажется, намерения нанести травму я не видел». Легенда «Амкала» Спиряков о травме Торопа

Теги ЦСКА Зенит ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Амкал Владислав Тороп Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков высказался о травме Владислава Торопа.

Защитник «Зенита» Нуралы Алип нанес вратарю ЦСКА травму в результате столкновения в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

– Алип однозначно виноват в травме Торопа?

– Мне не кажется, что Алип виноват. Они оба летели на мяч, я не видел намерения нанести травму.

– Насколько страшно выглядел этот момент в динамике? 

– Очень страшно. Я думал еще хуже будет. В моменте, когда у Славы взгляд был потерян, я думал беда. 

– Может ли развиться страх игры после таких моментов?

– Может быть страх идти в стык, но я уверен, что Слава очень сильный. Справится, все будет хорошо.

– Бывали ли у тебя схожие моменты, когда ты мог серьезно травмироваться из-за действий нападающего?

– Мне нападающий однажды в грудь влетел ногой. Я долго отходил, но в итоге все хорошо, – заявил бывший вратарь «Амкала» Спиряков в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.

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8 комментариев
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Алип действовал неумышленно, но по принципу, расступись, а то зашибу. За такие прыжки затылком вперёд необходимо наказывать в целях безопасности игроков, как за безрассудные действия. Но четких правил пока нет.
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Ответ Всеволод Бобров
Тороп русский красивый пацан, а алип казахский некрасивый
Топовая аналитика, держите нас в курсе
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ну раз за это не наказывают - можно тафгая выпускать, пара таких игровых эпизодов - минус два игрока у соперника.
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Алип не виноват. Действие происходило вне вратарской площадки.Алип в прыжке пытался достать мяч,но вратарь,ценой героической потери здоровья, снял мяч с головы Алипа. Просто борьба.Вратарь мог и не прыгать на Алипа.
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