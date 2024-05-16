«Локомотив» интересуется форвардом «Зенита» Сергеевым (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Иван Сергеев Максим Глушенков Владислав Сарвели Сергей Пиняев Никита Салтыков Футбол

Иван Сергеев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб серьезно заинтересован в трансфере форварда «Зенита». Отмечается, что интересы Сергеева представляет Павел Андреев, который также является агентом ряда игроков «Локомотива» – Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Владислава Сарвели и Никиты Салтыкова, выступающего за «Крылья Советов» на правах аренды.

Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает в 2025 году. В нынешнем сене 29-летний форвард отметился 6 голами и 2 ассистами в 24 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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16 комментариев
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Над Дзюбой опять нависла тень Сергеева.)
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Ответ Кирилл.С-Пб
Часть сделки по Миранчуку?...
1) У них разные агенты
2) У Миранчука летом истекает контракт, как его можно включить в сделку?
Если нужен Зениту, просто возьмут свободного агента, а Сергеева продадут и всё.
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Ответ Кузя Гитарист
Сергеев головы так на три сильнее Сулейманова будет
Я смотрю на статистику того и другого и мне так совсем не кажется. К тому же Сергееву уже почти 30
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С какой целью интересуешься?
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Ответ Do Cent
С какой целью интересуешься?
Почему так долго пропадаешь?(с)
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Чет рановато Ванька Карпов заинсайдил, вроде не похмельная суббота
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Ваня однозначно сильнее всех ныне играющих нападающим Локо. Одобряю такой переход. А еще посоветовал бы Динамо и Локо обратить внимание на Голенкова из Ростова.
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Я вот его не люблю. Не хотел бы видеть его у нас. Да и в любом случае Зенит в Локо никого не отпустит.
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Хороший игрок
Жалко отдавать
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Ответ ТрактоПоктер
За 15шку лямов евро пусть забирают
Да дай Бог если за него 3 ляма дадут. И это нормальная цена для него.
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