«Локомотив» интересуется форвардом «Зенита» Сергеевым (Иван Карпов)
Иван Сергеев может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб серьезно заинтересован в трансфере форварда «Зенита». Отмечается, что интересы Сергеева представляет Павел Андреев, который также является агентом ряда игроков «Локомотива» – Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Владислава Сарвели и Никиты Салтыкова, выступающего за «Крылья Советов» на правах аренды.
Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает в 2025 году. В нынешнем сене 29-летний форвард отметился 6 голами и 2 ассистами в 24 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
2) У Миранчука летом истекает контракт, как его можно включить в сделку?
Если нужен Зениту, просто возьмут свободного агента, а Сергеева продадут и всё.
Жалко отдавать