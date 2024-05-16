«Локомотив» интересуется форвардом «Зенита» Сергеевым (Иван Карпов)

Иван Сергеев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб серьезно заинтересован в трансфере форварда « ». Отмечается, что интересы Сергеева представляет , который также является агентом ряда игроков « » – , , Владислава Сарвели и Никиты Салтыкова, выступающего за «Крылья Советов» на правах аренды.

Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает в 2025 году. В нынешнем сене 29-летний форвард отметился 6 голами и 2 ассистами в 24 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.