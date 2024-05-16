У Холанда и Гордона по 11 голов в матчах с командами «большой шестерки» – больше всех в сезоне АПЛ

Эрлинг Холанд и Энтони Гордон лидируют по голам против «большой шестерки» АПЛ.

В текущем сезоне форвард « » и хавбек « » забили по 11 голов в ворота клубов «большой шестерки» – помимо «горожан», в нее входят « », « », « », «Ливерпуль» и «Челси».

Вторую позицию по голам в матчах с клубами «большой шестерки АПЛ занимает форвард «Челси» Коул Палмер – 8 голов. По 7 мячей забили Матеус Кунья, Сон Хын Мин и Джеррод Боуэн. У Николаса Джексона, Букайо Сака, Мохамеда Салаха и Александера Исака по 6 голов.