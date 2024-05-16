У Холанда и Гордона по 11 голов в матчах с командами «большой шестерки» – больше всех в сезоне АПЛ
Эрлинг Холанд и Энтони Гордон лидируют по голам против «большой шестерки» АПЛ.
В текущем сезоне форвард «Манчестер Сити» и хавбек «Ньюкасла» забили по 11 голов в ворота клубов «большой шестерки» – помимо «горожан», в нее входят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».
Вторую позицию по голам в матчах с клубами «большой шестерки АПЛ занимает форвард «Челси» Коул Палмер – 8 голов. По 7 мячей забили Матеус Кунья, Сон Хын Мин и Джеррод Боуэн. У Николаса Джексона, Букайо Сака, Мохамеда Салаха и Александера Исака по 6 голов.
Прогрессирует хотя изначально как то спокойно к нему относился