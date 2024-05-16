У Холанда и Гордона по 11 голов в матчах с командами «большой шестерки» – больше всех в сезоне АПЛ

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Эрлинг Холанд и Энтони Гордон лидируют по голам против «большой шестерки» АПЛ.

В текущем сезоне форвард «Манчестер Сити» и хавбек «Ньюкасла» забили по 11 голов в ворота клубов «большой шестерки» – помимо «горожан», в нее входят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».

Вторую позицию по голам в матчах с клубами «большой шестерки АПЛ занимает форвард «Челси» Коул Палмер – 8 голов. По 7 мячей забили Матеус Кунья, Сон Хын Мин и Джеррод Боуэн. У Николаса Джексона, Букайо Сака, Мохамеда Салаха и Александера Исака по 6 голов.

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9 комментариев
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Заметил, что в этом сезоне очень модно стало хейтить Холанда, но по всем статистическим выкладкам он снова лучший, и снова забирает золотую бутсу АПЛ второй год подряд
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У Гордона всего 11 голов в АПЛ, все 11 большой шестерке что ли? Мб Г+П имеется в виду?
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Гордон удивляет
Прогрессирует хотя изначально как то спокойно к нему относился
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Хотелось бы увидеть Гордона в основе сборной на левом фланге
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6 которая 8!
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Но Холланд из клуба этой самой шестерки, получается он мог забивать только большой пятерке :D Не знаю преимущество ли это конечно
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
У Гордона всего 11 голов в АПЛ, все 11 большой шестерке что ли? Мб Г+П имеется в виду?
Ты прав, считали Г+П, по ссылке на источник так и написано.
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Ответ Roman
Заметил, что в этом сезоне очень модно стало хейтить Холанда, но по всем статистическим выкладкам он снова лучший, и снова забирает золотую бутсу АПЛ второй год подряд
Прекрасный сезон Холанда, даже несмотря на уход Гюндогана, травму КДБ, а потом и свое отсутствие с легкостью забрал золотую бутсу АПЛ:) В след году если Пакета подъедет Холанд может и 40 забить в АПЛ:)
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