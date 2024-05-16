Шнякин об Акинфееве: «Травма у человека, я видел его руку. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает»

Игорь Акинфеев не играет за ЦСКА из-за травмы руки.

Об этом рассказал комментатор .

Напомним, во вчерашнем матче против « » в Фонбет Кубке России (0:0, пен. 4:5) место в воротах армейцев занял Владислав Тороп, после травмы его заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов.

«Так много болельщиков мне вчера написали с вопросом про конфликт Федотова и ... Ребят, ну я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Травма у человека. Просто травма.

Я не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», – сказал Шнякин.