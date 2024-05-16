Шнякин об Акинфееве: «Травма у человека, я видел его руку. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Дмитрий Шнякин Футбол

Игорь Акинфеев не играет за ЦСКА из-за травмы руки.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин.

Напомним, во вчерашнем матче против «Зенита» в Фонбет Кубке России (0:0, пен. 4:5) место в воротах армейцев занял Владислав Тороп, после травмы его заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов.

«Так много болельщиков ЦСКА мне вчера написали с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева... Ребят, ну я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Травма у человека. Просто травма. 

Я не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», – сказал Шнякин. 

16 комментариев
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Так он ногой отбил бы пенальти, в чем проблема?)
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Слова Федотова, что на матч с Зенитом за выход в финал кубка была заранее запланирована пара вратарей Тороп-Шайхутдинов, а Акинфеев здоров, звучат как бред сумасшедшего
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+29
Ответ Кирилл
Так Игорь может быть уже здоров и вылечился от повреждения, но не находиться в полной физической готовности чтобы играть.
Так об этом тоже можно сообщить, а не заявлять, что он полностью здоров
+13
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+12
Видимо Игорь уже не выдержал и вломил лысому физруку за сезон
+14
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Здоровья Игорю. Вчера мог выручить...
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Наверное руку травмировал. когда по физиономии кому-то треснул, вот и скрывают.
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Явно конфликт между Федотовым и Акинфеевым, просто сор из избы никто не выносит как в Спартаке...
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Ответ Артём Ставицкий
Да и с ногами проблема. Или вы не знали что у него проблема с коленями? Из-за коленей он и ушел из сборной.
Не может быть!
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он в форме был одет, зачем шнякин защищает лол. палишься лалка
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А если не в целом то на лицо конфликт
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В любом случае пинка под зад лысому шарлатану
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Ответ Mihei4
Не может быть!
Может. Сам Игорь про них и говорил. Проблемы с коленями у него уже не первый год длятся.
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Ответ SMART789
Видимо Игорь уже не выдержал и вломил лысому физруку за сезон
Похоже на правду 😂
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