Шнякин об Акинфееве: «Травма у человека, я видел его руку. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает»
Игорь Акинфеев не играет за ЦСКА из-за травмы руки.
Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин.
Напомним, во вчерашнем матче против «Зенита» в Фонбет Кубке России (0:0, пен. 4:5) место в воротах армейцев занял Владислав Тороп, после травмы его заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов.
«Так много болельщиков ЦСКА мне вчера написали с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева... Ребят, ну я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Травма у человека. Просто травма.
Я не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», – сказал Шнякин.