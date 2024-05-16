Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц и Павлович – в составе Германии на Евро-2024
Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»);
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
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