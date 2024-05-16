Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц и Павлович – в составе Германии на Евро-2024

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Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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75 комментариев
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И Хуммельса и Брандта не взял, удивление вызывает конечно.
+82
-1
+81
А Юлиан Брандт?
+46
-1
+45
Зря конечно Хуммельса не взяли. Игрок он опытный, а Германии такие сейчас нужны
+30
-1
+29
Ответ KeriLLo
И Хуммельса и Брандта не взял, удивление вызывает конечно.
+ Горетцка
+24
-4
+20
Хуммельс так-то заслужил свой Last Dance со сборной
+18
-2
+16
Хуммельс сейчас в такой форме что мог бы выдать игру на уровне Кьеллини/Бонуччи на последнем Евро. Зря его не взяли.
+14
-1
+13
Ответ Marcus-light
Не очень понимаю зачем этой команде Мюллер.
Ну тогда ты вообще ничего не понимаешь о немецкой сборной.Томас-душа Баварии и Германии
+12
-1
+11
Ответ Футбольные Хроники
Зря конечно Хуммельса не взяли. Игрок он опытный, а Германии такие сейчас нужны
Не взять Хуммельса, в его нынешней то форме - огромная ошибка. Но вот то, что многие используют аргумент про опыт - учитывая наличие Мюллера, Крооса и Нойера, идущих бок о бок с чм 2010, странное утверждение
+11
-1
+10
Ответ Marcus-light
Не очень понимаю зачем этой команде Мюллер.
В первую очередь для хорошей атмосферы в раздевалке.
+9
0
+9
Зачем 4 вратарей брать на Евро?🙈 Это новая мода какая-то?
+9
-1
+8
Ответ Футбольные Хроники
Зря конечно Хуммельса не взяли. Игрок он опытный, а Германии такие сейчас нужны
Опытных игроков хватает. А Рюдигер и Та посильнее Матса будут.
Большее удивление вызывает отсутствие Брандта
+8
-1
+7
Открыл состав сборной Германии в матче с Бразилией на ЧМ-2014 и заплакал: Озил, Клозе, Швайнштайгер, Хедира, Лам...
+6
-2
+4
Ответ Мурад Джабраилов
Бедный Горетцка,жалко его:( Старался попасть на турнир,но из-за Тухеля не получилось себя проявить
Чего его жалеть? Пролетел мимо турнира, ну и славно
+5
-1
+4
Хуммельс в ЛЧ сыграл просто блестяще, заслужил как никак
+6
-2
+4
Возрастная сборная получилась
+3
0
+3
Ответ usman703
Чего его жалеть? Пролетел мимо турнира, ну и славно
Игрок то он неплохой,не хуже многих из состава,если ему конечно давать играть
Проблема вся в Тухеле, который мариновал его на банке постоянно
+4
-1
+3
Бедный Горетцка,жалко его:(
Старался попасть на турнир,но из-за Тухеля не получилось себя проявить
+5
-2
+3
Сука где Брандт?
+3
0
+3
не хватает этой сборной по-настоящему сильного и звёздного форварда. и ещё такая тема, неужели вас Винисиус не научил что Йозуа Кимих это не правый защитник?
+4
-2
+2
Хороший состав. Хуммельса жаль конечно, но Нагельсманну виднее. С него же и спросят после ЧЕ, а не с "экспертов".
+2
0
+2
Ответ Knife707
Гнабри?
травма
+2
0
+2
Из Боруссии 2 человека, как и из Хоффенхайма, зато 5 из Штуттгарта. За что невзлюбил Дортмунд Нагель?
+3
-1
+2
шок
+3
-1
+2
Ответ Zafar Babakow
+ Горетцка
Точно, не заметил сначала.
+2
0
+2
А где парнишка из Дортмунда Карим Адейеми? Почему не взяли? Кто знает?
+3
-1
+2
Многовато балласта. Нагель выпендривается. Надежда на Крооса, Хаверца и Вирца. И что Рюдигер вдруг научится головой работать, а не только бица-бороца. Зря конечно не взяли Хуммельса.
+1
0
+1
Павлович это тот который своим валянием засрал Баварии полуфинал ЛЧ против Реала?
Бесячий тип
+1
0
+1
Ответ Боевой Бурят Путина
Зачем 4 вратарей брать на Евро?🙈 Это новая мода какая-то?
одного отсекут
+1
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+1
Ответ meringue
не хватает этой сборной по-настоящему сильного и звёздного форварда. и ещё такая тема, неужели вас Винисиус не научил что Йозуа Кимих это не правый защитник?
да по-настоящему сильных и звёздных форвардов всего человек 5 в мире?
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
А зачем 4 вратаря? И игроков 27?
Сейчас в заявку можно включать 26 игроков. Поэтому со временем отсекут одного вратаря.
+1
0
+1
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