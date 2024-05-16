Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Ленинградца», «Акрон» против «Шинника» 

Тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Ленинградцем» в Мелбет Первой лиге.

В других перенесенных матчах 24-го тура « » встретится на выезде с « », « » примет « ».

лига

Перенесенные матчи 24-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги