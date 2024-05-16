Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Ленинградца», «Акрон» против «Шинника»
Тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Ленинградцем» в Мелбет Первой лиге.
В других перенесенных матчах 24-го тура «Акрон» встретится на выезде с «Шинником», «Торпедо» примет «Кубань».
Первая лига
Перенесенные матчи 24-го тура
- Дата проведения
- 16 мая, 15.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 16 мая, 17.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 16 мая, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 16 мая, 18.30, «Шинник»
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «Лужники»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.