Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Ленинградца», «Акрон» против «Шинника» 

Теги результаты Первая лига Торпедо Шинник СКА Хабаровск Арсенал Тула Тюмень Нефтехимик Волгарь Ленинградец Кубань Акрон Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Ленинградцем» в Мелбет Первой лиге.

В других перенесенных матчах 24-го тура «Акрон» встретится на выезде с «Шинником», «Торпедо» примет «Кубань».

Первая лига

Перенесенные матчи 24-го тура

Тюмень – СКА Хабаровск
Дата проведения
16 мая, 15.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Арсенал Тула
Дата проведения
16 мая, 17.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Волгарь – Нефтехимик
Дата проведения
16 мая, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Шинник – Акрон
Дата проведения
16 мая, 18.30, «Шинник»
Онлайн матча

 

Торпедо – Кубань
Дата проведения
16 мая, 19.30, «Лужники»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

4 комментария
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Арсенал и Нефтехимик, нужна ваша помощь! Без нее Соколу будет сложнее спастись. ;)
+1
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Арсенал и Нефтехимик, нужна ваша помощь! Без нее Соколу будет сложнее спастись. ;)
Арсеналу самому эта победа кровь из носу нужна
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вопрос — будет ли Арсенал играть на победу после смены губернатора? )
А вот это да, это уже большой вопрос! Надеюсь, будет
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