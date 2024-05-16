«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии

Массимилиано Аллегри угрожал журналисту после финала Кубка Италии.

« » выиграл трофей, одержав победу над «Аталантой» в финале турнира (1:0).

Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал, что у него произошел конфликт с главным тренером «бьянконери» в коридоре, ведущем в зал для прессы.

« , явно недовольный, должен был выполнить последнее обязательство в свой триумфальный (но, очевидно, не слишком безмятежный) вечер – выступить на пресс-конференции, но он нашел несколько минут для меня. «Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами».

На первое предложение успокоиться и объяснить мне, в чем заключается правда, которую я скрываю, Аллегри ответил тем, что потянул меня, толкнул и, сунув палец мне под нос, крикнул: «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду» и другие забавные слова в духе потасовок в баре.

В этот момент Габриэлла Равиццотти из пресс-службы «Ювентуса» и сотрудник Серии А оттащили его, а затем сумели отвести в пресс-центр. Вот и все: сочувствую тем, кто ожидал чего-то более кровавого, и сожалею о грубости тех, кто, особенно на публике, должен вести себя по-другому», – написал Вакиаго.

Аллегри красиво ушел из «Юве» – выиграл Кубок на прощание, сорвал себя одежду и получил красную