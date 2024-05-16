«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри контент Футбол

Массимилиано Аллегри угрожал журналисту после финала Кубка Италии.

«Ювентус» выиграл трофей, одержав победу над «Аталантой» в финале турнира (1:0). 

Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал, что у него произошел конфликт с главным тренером «бьянконери» в коридоре, ведущем в зал для прессы. 

«Аллегри, явно недовольный, должен был выполнить последнее обязательство в свой триумфальный (но, очевидно, не слишком безмятежный) вечер – выступить на пресс-конференции, но он нашел несколько минут для меня. «Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами». 

На первое предложение успокоиться и объяснить мне, в чем заключается правда, которую я скрываю, Аллегри ответил тем, что потянул меня, толкнул и, сунув палец мне под нос, крикнул: «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду» и другие забавные слова в духе потасовок в баре. 

В этот момент Габриэлла Равиццотти из пресс-службы «Ювентуса» и сотрудник Серии А оттащили его, а затем сумели отвести в пресс-центр. Вот и все: сочувствую тем, кто ожидал чего-то более кровавого, и сожалею о грубости тех, кто, особенно на публике, должен вести себя по-другому», – написал Вакиаго.

Аллегри красиво ушел из «Юве» – выиграл Кубок на прощание, сорвал себя одежду и получил красную

47 комментариев
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«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!»

Большая просьба к модераторам быть последовательными, не удалять и не банить, поскольку цитата взята из новости на спортсе:

https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
+81
-5
+76
Странно, нападение нехарактерно для Аллегри.
+19
0
+19
Ответ Ебздрогыч
«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!» Большая просьба к модераторам быть последовательными, не удалять и не банить, поскольку цитата взята из новости на спортсе: https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
За классику нельзя банить)
+13
0
+13
Так он еще во время игры истерику устроил, разбросав галстук и пиджак в разные стороны
+8
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+5
"Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу", - голос Володарского звучал в голове )
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+5
Ответ Андрей Валерьевич
В духе Каморры
Аллегри один из её лидеров, в свободное время подрабатывает тренером Ювентуса.
+6
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+5
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Аллегри - наш слоняра, так их! и только в РашаТудэй рассказывают правду!
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!» Большая просьба к модераторам быть последовательными, не удалять и не банить, поскольку цитата взята из новости на спортсе: https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
"-Эй снежок, м.а.т.ь. т.в.о.ю."))
+4
0
+4
В духе Каморры
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!» Большая просьба к модераторам быть последовательными, не удалять и не банить, поскольку цитата взята из новости на спортсе: https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
Про неравенства слышал?)))
+3
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+3
Совсем кукухой поехал Аллегров... Пора отдохнуть от работы.
+5
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+3
Этой фигнёй немного подпортил впечатление от победы.
Пацаны радовались на поле, танцевали, а он как истеричка носился из стороны в сторону.
Бедный Ландуччи устал за ним гоняться и успокаивать)
Но видно потом остыл, сел на рекламный щит и умиротворённо смотрел на трибуну где праздновали болелы Юве))
+3
0
+3
Ответ Jaroslav Prokhorov
Странно, нападение нехарактерно для Аллегри.
А мне что-то от таких новостей Макс нравится всё больше)
+1
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+1
Ответ Jaroslav Prokhorov
Странно, нападение нехарактерно для Аллегри.
Правильный перевод выглядит так: "Ты придёшь ко мне и я защищу свои уши"
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!» Большая просьба к модераторам быть последовательными, не удалять и не банить, поскольку цитата взята из новости на спортсе: https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
😂😂😂😂😂😂 Красавчиииииик. Уфф ребята этож историческое событие, столько красивых РУССКИХ слов и РАЗРЕШЕННЫХ. Поистине история творится. Меня тут банят за слово д#### а тут..
+1
0
+1
Ответ MachineGunKelly
Так он еще во время игры истерику устроил, разбросав галстук и пиджак в разные стороны
это был стриптиз для судьи. Мареска еще тот любитель говорят
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.. У нас бы за плохую статью другое пообещали бы.. Слова в ругани не стоит воспринимать буквально.
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Отжег Максон на финале... почти как футболисты Енисея
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А ведь мы же не знаем со стороны Аллегри - как было на самом деле.
А журналист напишет то, что ему выгодно, и что будет читаться и комментироваться, что логично.
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Футболеры Енисея подрались, Эдерсону угрожали. Что за фигня?
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клуб должен штрафануть Макса на годовую зарплату и уволить. Джунтоли, работай )
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Ответ Amalfitano
Мне понравился случай когда Маур работал в Реале. На пресс конференцию вместо себя Маур послал помощника. Один из журналистов стал кричать, что это неуважение присылать вместо себя помощника. Мол, дайте нам главного тренера. На следующий раз когда уже Маур давал послематчевую пресс конференцию он отказался отвечать на вопросы этого журналиста. Со стороны Маура было что-то типа: - А ты кто такой? Я тебя не знаю! Я буду отвечать только на вопросы главного редактора.)) Журналисты в современном мире считают себя привилегированной кастой. Они думают, что они выше остальных.
Это Маур так считает про себя. По условиям контракта отвечать обязан тренер, а не его зам. Когда так делает не Реал, то на клуб накладывают штрафы. Но это было сделано Реалом и это единственная причина, почему не последовало штрафа.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Ну да. Это же западные СМИ говорят, что Европа второй год подряд замерзает... Поэтому им точно нет веры!
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Ответ Amalfitano
Это вопрос лидерства. В большом спорте лидеры не могут быть молчаливыми холериками иначе они не лидеры.
Морган, причем тут молчаливые и холерики?) Холерики наоборот экзальтированные.
Лидерство это когда за тобой люди идут, потому что видят в тебе лидера. А если тебе надо истошно вопить и психовать, чтобы доказывать свое "лидерство", то ты слабак
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Ответ Клименко
Это вопрос уважения. И Мавр и Аллегри самовлюбленные нарциссы, не уважающие никого кроме себя
Это вопрос лидерства. В большом спорте лидеры не могут быть молчаливыми холериками иначе они не лидеры.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Ты то, что ты ешь. В мире полно различных изданий, как пропагандистских, так и нет. Выбор всегда за вами, откуда черпать информацию
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Ответ Amalfitano
Мне понравился случай когда Маур работал в Реале. На пресс конференцию вместо себя Маур послал помощника. Один из журналистов стал кричать, что это неуважение присылать вместо себя помощника. Мол, дайте нам главного тренера. На следующий раз когда уже Маур давал послематчевую пресс конференцию он отказался отвечать на вопросы этого журналиста. Со стороны Маура было что-то типа: - А ты кто такой? Я тебя не знаю! Я буду отвечать только на вопросы главного редактора.)) Журналисты в современном мире считают себя привилегированной кастой. Они думают, что они выше остальных.
Это вопрос уважения. И Мавр и Аллегри самовлюбленные нарциссы, не уважающие никого кроме себя
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Донжуан Макс совсем берега потерял
Давно его самого за уши не таскали, видимо

И ведь никакой дисквалификации особо не будет
Это же не просто усомниться в компетентности судьи, указав на ошибки, за что получить несколько матчей дисквалификации, как не раз бывало в европейских чемпионатах

А еще помнятся угрозы Хелайфи судье
Но куда уж там..
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Эти акробаты пера, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин - кричал Максимилино.
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А какой палец ему в нос засунул - большой, а может мизинец?)
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