«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии
Массимилиано Аллегри угрожал журналисту после финала Кубка Италии.
«Ювентус» выиграл трофей, одержав победу над «Аталантой» в финале турнира (1:0).
Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал, что у него произошел конфликт с главным тренером «бьянконери» в коридоре, ведущем в зал для прессы.
«Аллегри, явно недовольный, должен был выполнить последнее обязательство в свой триумфальный (но, очевидно, не слишком безмятежный) вечер – выступить на пресс-конференции, но он нашел несколько минут для меня. «Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами».
На первое предложение успокоиться и объяснить мне, в чем заключается правда, которую я скрываю, Аллегри ответил тем, что потянул меня, толкнул и, сунув палец мне под нос, крикнул: «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду» и другие забавные слова в духе потасовок в баре.
В этот момент Габриэлла Равиццотти из пресс-службы «Ювентуса» и сотрудник Серии А оттащили его, а затем сумели отвести в пресс-центр. Вот и все: сочувствую тем, кто ожидал чего-то более кровавого, и сожалею о грубости тех, кто, особенно на публике, должен вести себя по-другому», – написал Вакиаго.
Аллегри красиво ушел из «Юве» – выиграл Кубок на прощание, сорвал себя одежду и получил красную
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https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/3171592.html
Пацаны радовались на поле, танцевали, а он как истеричка носился из стороны в сторону.
Бедный Ландуччи устал за ним гоняться и успокаивать)
Но видно потом остыл, сел на рекламный щит и умиротворённо смотрел на трибуну где праздновали болелы Юве))
А журналист напишет то, что ему выгодно, и что будет читаться и комментироваться, что логично.
Лидерство это когда за тобой люди идут, потому что видят в тебе лидера. А если тебе надо истошно вопить и психовать, чтобы доказывать свое "лидерство", то ты слабак
Давно его самого за уши не таскали, видимо
И ведь никакой дисквалификации особо не будет
Это же не просто усомниться в компетентности судьи, указав на ошибки, за что получить несколько матчей дисквалификации, как не раз бывало в европейских чемпионатах
А еще помнятся угрозы Хелайфи судье
Но куда уж там..