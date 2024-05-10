Тоттенхэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 мая
Во вторник, 14 мая, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Сити в 34 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Тоттенхэм
- Тоттенхэм – Бернли : 2 – 1
- Ливерпуль – Тоттенхэм : 4 – 2
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Тоттенхэм – Арсенал : 2 – 3
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
Последние матчи Манчестер Сити
- Фулхэм – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон : 5 – 1
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити
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