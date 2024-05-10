Тоттенхэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 мая

Во вторник, 14 мая, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Сити в 34 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

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