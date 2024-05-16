Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

Теги Владимир Хозин премьер-лига Россия происшествия Первая лига Енисей Вячеслав Бардыбахин Футбол

Игрок «Енисея» прокомментировал инцидент с дракой в Красноярске.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты клуба Первой лиги  подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

«Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и никому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации.

На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьет меня.

Слава [Бардыбахин] пытается разнять нас, но тоже попадается под кулаки. На видео слышно, как он говорит, что не хочет драться и пытается успокоить второго мужчину. Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. Мы оказались заложниками этой ситуации, потому что мы игроки ФК «Енисей». Они нас сразу узнали, хотя мы были одеты неофициально.

За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что, если мы не пойдем на ее условия, финансовые условия – то все узнают о нас и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дела», – сказал защитник «Енисея» Владимир Хозин

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44 комментария
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"Мы отдыхали, никого не трогали, никого не беспокоили"

Классика. Все, кто любит подраться, всегда говорят, что никогда никого не трогают, это только их провоцируют и как-то не так смотрят на них
+49
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Никому не мешали, поэтому Хозин уже получил административку за мелкое хулиганство и ведется доследственная проверка по фактам умышленного причинения вреда здоровью и нанесения побоев )
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+33
Рафик полностью невиновник
+32
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+25
- Ну, а люстру-то подсудимый разбил?
- Да, разбил, зачем буду отрицать. Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепил.
+18
0
+18
Ага, ведь провоцирующие всегда вызывают Росгвардию, наверно чтоб ещё больше спровоцировать.
+22
-4
+18
Ответ Beast
Рафик полностью невиновник
Рафик в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в лес спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в ауле будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в лес. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за дубом, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Кисловодска целенаправленно через лес шла. Целенаправленно. Видит - Рафик прячется за деревом - она к нему. Он за другое дерево - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Рафика, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ. Рафик уехал в аул, а она вот так вот кувырками упала в овраг, потеряла сознание
+23
-6
+17
А второго, так для прикола вырубил 😂
+14
-2
+12
Ответ Aleksey Yashin
"Мы отдыхали, никого не трогали, никого не беспокоили" Классика. Все, кто любит подраться, всегда говорят, что никогда никого не трогают, это только их провоцируют и как-то не так смотрят на них
Как пел Высоцкий: "Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте и разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился..."
+13
-1
+12
"Да, складно звонишь... Но сдается мне, что ты, мил человек, #######" (с)
+14
-4
+10
Ответ Aleksey Yashin
"Мы отдыхали, никого не трогали, никого не беспокоили" Классика. Все, кто любит подраться, всегда говорят, что никогда никого не трогают, это только их провоцируют и как-то не так смотрят на них
Он же сказал что есть видео всего
+9
-1
+8
Появилось новое видео, на котором видно, что футболисты подошли, видимо, сами, но первыми бьют не футболисты, а взрослый мужик, который после этого повалил игрока и сидел на нём.
Дальше второй футболист пытается помочь другу и в него влетает другой человек.
Очень похоже, что футболистов действительно оклеветали
+10
-3
+7
Посмотрел видео: там никого не жаль
+8
-2
+6
Есть уже видео, где быдланы первые применили физическую силу и стали избивать Хозина.

"Пострадавшие" выложили фрагмент, где они получают сдачи.
+6
-2
+4
У меня пока нет оснований ему не верить. Дождемся результатов следствия.
+6
-3
+3
Ответ Prokuror Prokurorov
так если некая *Лиля* шантажировала, зачем было привозить деньги? Даже если представить, что все это правда, любой нормальный человек, которого шантажируют, либо сразу обратится в полицию, в крайнем случае в СБ клуба, либо приедет на встречу со звукозаписывающим устройством.
Никто деньги не привозил. Деньги вымогали. Быдланам отказали.
+6
-3
+3
Ответ Регион-36
"Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и никому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии." Понятно, никому не мешали, но на всякий случай пошли уточнить )
Когда к вам лезут пьяные отморозки, вам придется уточнить, в чем дело... При этом, Росгвардия не нашла нарушений в действиях футболистов, а пьянь из соседней беседки нашла и возмутилась ...)).
+3
-1
+2
Ответ Двестик Двестик
https://t.me/s/ilyevserg Здесь видео, да
Непонятно,конечно, что было до этого. Но на видео мутузят именно футболистов. Да и время 21-37 показывает камера, в это время ещё вполне можно музыку слушать.
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По видео и не скажешь что нападавшие футболисты в белом, а избитые пострадавшие в более темной одежде.
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зачем оправдываешься? высококвалифицированные эксперты спорца уже вынесли вердикт в вашей виновности, суд идет лесом, завтра уже будешь защищать честь фк магаданская колония №228
+8
-6
+2
Ответ Влад Безруков
Появилось новое видео, на котором видно, что футболисты подошли, видимо, сами, но первыми бьют не футболисты, а взрослый мужик, который после этого повалил игрока и сидел на нём. Дальше второй футболист пытается помочь другу и в него влетает другой человек. Очень похоже, что футболистов действительно оклеветали
https://t.me/s/ilyevserg
Здесь видео, да
+3
-2
+1
Ответ Двестик Двестик
Росгвардию вызвали, мол, в соседней беседке музыка играет. Росгвардия приехала, развела руками и уехала. Тогда "пострадавшие" решили разобраться физически. Но получили отпор.
Рафик был полностью неуиноен, классика.
+2
-1
+1
Это сейчас обычное дело, хайпануть на известных людях. Возьмите стюардов в самолёте - простого человека посадят на рейс даже в слюни. Но если известный артист чуть-чуть под шафе, то сразу: покиньте самолёт и полицию вызывают. И всё это снимают на смартфон и выклалывают в интернет.
+3
-2
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Если они слушали музыку до 11 часов, то какие проблемы? Драться - это плохо. Но реально, что до них докапались?
+2
-1
+1
Ответ Mohnatiy
Ну да, конечно... А потом пострадавший вдруг стал биться головой о его ботинки?
В телеге у Ильева есть подтверждающее видео
https://t.me/s/ilyevserg
+1
-1
0
Спустились с гор Саянских в цивилизацию.
+2
-2
0
Ой бедненькие...)
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-1
0
Ответ Влад Безруков
Появилось новое видео, на котором видно, что футболисты подошли, видимо, сами, но первыми бьют не футболисты, а взрослый мужик, который после этого повалил игрока и сидел на нём. Дальше второй футболист пытается помочь другу и в него влетает другой человек. Очень похоже, что футболистов действительно оклеветали
А где посмотреть?
0
0
0
Ждём комментария Тихонова!
0
0
0
Ответ hh88_88
А где посмотреть?
https://t.me/s/ilyevserg
Начало драки. Хозин в светлом
0
0
0
так если некая *Лиля* шантажировала, зачем было привозить деньги? Даже если представить, что все это правда, любой нормальный человек, которого шантажируют, либо сразу обратится в полицию, в крайнем случае в СБ клуба, либо приедет на встречу со звукозаписывающим устройством.
+4
-4
0
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