Саутгейт о сезоне Кейна без трофеев: «Харри разочарован, он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии»
Гарет Саутгейт рассказал о переживаниях Харри Кейна от бестрофейного сезона.
«Бавария» проводит свой первый сезон без трофеев с 2012 года. Нападающий перешел в мюнхенский клуб прошлым летом.
«Не думаю, что ему нужно больше мотивации, чем есть сейчас. Очевидно, что Харри разочарован, но этот опыт был очень позитивным.
Сегодня он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю, и когда этого не происходит, это трагедия. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии», – сказал тренер сборной Англии.
Бекхэм, Пикфорд, Лэмпард, Джеррард и Терри попали в символическую сборную Англии от Кейна