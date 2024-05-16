Саутгейт о сезоне Кейна без трофеев: «Харри разочарован, он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Гарет Саутгейт рассказал о переживаниях Харри Кейна от бестрофейного сезона.

«Бавария» проводит свой первый сезон без трофеев с 2012 года. Нападающий перешел в мюнхенский клуб прошлым летом.

«Не думаю, что ему нужно больше мотивации, чем есть сейчас. Очевидно, что Харри разочарован, но этот опыт был очень позитивным.

Сегодня он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю, и когда этого не происходит, это трагедия. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии», – сказал тренер сборной Англии.

Бекхэм, Пикфорд, Лэмпард, Джеррард и Терри попали в символическую сборную Англии от Кейна

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