Саутгейт о сезоне Кейна без трофеев: «Харри разочарован, он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии»

Гарет Саутгейт рассказал о переживаниях Харри Кейна от бестрофейного сезона.

« » проводит свой первый сезон без трофеев с 2012 года. Нападающий перешел в мюнхенский клуб прошлым летом.

«Не думаю, что ему нужно больше мотивации, чем есть сейчас. Очевидно, что разочарован, но этот опыт был очень позитивным.

Сегодня он играет в большом клубе, где нужно побеждать каждую неделю, и когда этого не происходит, это трагедия. Нужно привыкнуть к таким ожиданиям, потому что с этим мы сталкиваемся и в Англии», – сказал тренер сборной Англии.

Бекхэм, Пикфорд, Лэмпард, Джеррард и Терри попали в символическую сборную Англии от Кейна